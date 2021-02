The Plane Effect – La réalité se déforme dans ce nouveau trailer

Il n’existe pas de meilleur moment que celui où l’on rentre enfin chez soi pour retrouver sa petite famille après une dure journée de boulot, tout le monde sera d’accord. Pourtant PQube, à qui l’on doit les excellent Cat Quest, semble bien décidé à nous faire changer d’avis avec The Plane Effect, leur nouveau jeu d’aventure indé à l’aspect sombre et mystérieux. À l’occasion de cette annonce de ce jeu, le studio anglais en a profité pour nous plonger directement dans le bain en nous montrant un trailer pour le moins intriguant.

Dans The Plane Effect, on y suit les aventures de Solo, un employé comme les autres qui vit sa dernière journée au travail. Mais alors que ce dernier rentre chez lui pour retrouver sa famille, il se retrouve confronté à divers phénomènes étranges qui font tout pour l’empêcher d’accomplir sa tâche. Accompagné par une ambiance sombre et d’une musique mélancolique, le jeu nous plonge dans un monde à la fois dystopique et inquiétant dans lequel rien ne sera épargné à notre pauvre héros.

Solo devra faire face à de nombreuses menaces s’il veut pouvoir revoir un jour sa famille. Il devra donc éviter les drones qui chercheront à l’électrocuter, mais aussi une étrange entité noire qui semble poursuivre notre protagoniste. Bien qu’aucun aspect de gameplay ne soit encore été dévoilé dans ce trailer, les développeurs précisent toutefois que les joueurs devront utiliser leurs logiques afin de réussir à s’échapper de ce monde qui va jouer avec leurs conceptions du temps et de l’espace.

Prévu pour l’année 2021, The Plane Effect sortira sur Playstation 5, Xbox One Série X|S, Switch et PC via Steam.