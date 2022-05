The Lord of the Rings: Gollum – C’est pour bientôt !

Stupide hobbit joufflu ! Stupide hobbit joufflu !

Depuis la sortie du premier roman « Le Hobbit » en septembre 1937 le monde créé par J.R.R Tolkien n’a jamais cessé de grandir et de laisser son empreinte sur tous les domaines possible (livres, films, jeux vidéo…) devenant au fil des années un classique immanquable de la high fantasy. Pourtant, il nous aura fallu attendre pas moins de quatre-vingt-cinq ans avant qu’une œuvre ne se décide enfin à mettre sous les projecteurs un des personnages les plus appréciés de la pop culture : l’emblématique Gollum.

Développé par Daedalic Entertainment, à qui l’on doit notamment la série de Point’n Click Deponia, et co-édité avec l’entreprise française Nacon, The Lord of the Rings: Gollum est un jeu d’action aventure dont la sortie est confirmée pour le 1er septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Nintendo Switch devrait quant à elle arriver plus tard dans l’année, sans plus de précision.

Évidemment liée à l’univers du Seigneur des Anneaux, l’intrigue de The Lord of the Rings: Gollum se déroule en parallèle de la trame originale des livres. Plus précisément, elle prend place durant les premiers chapitres de « La Communauté de l’Anneau », depuis l’époque de Gollum dans le Mordor en passant par sa capture par Sauron ou son interrogatoire par Gandalf. Ainsi l’aventure débutera lors de la perte de l’anneau et nous fera voyager au travers de lieux bien connus des fans, des montagnes brumeuses jusqu’à la forêt de Grand’Peur en passant par les donjons de Barad-Dûr.

Chaque élément présent dans The Lord of the Rings: Gollum sera canon à l’univers des livres et les développeurs nous assurent (et nous rassurent) en précisant qu’il n’y aura aucune incohérence avec l’histoire de base. Il est important de noter le choix du studio de se démarquer de la ligne esthétique des films de Peter Jackson en se réappropriant le Gollum de J.R.R Tolkien. Un pari très risqué, mais qui semble bien parti au vu des premières images du jeu !

La schizophrénie du personnage principal pourrait apporter un côté très intéressant à notre façon de jouer. Selon nos agissements l’une des deux personnalités pourra prendre le dessus sur l’autre et finir par la dominer totalement. De fait, chaque choix nous orientera soit vers le frêle et peureux Sméagol soit vers le vil et agressif Gollum.

Ces choix nous suivront tout au long de The Lord of the Rings: Gollum et auront un impact sur les discussions que le personnage aura avec son autre moi au moment de faire des choix judicieux… ou non.

Martin Wilkes, game designer, nous promet que :

« Chaque personnalité de Gollum attaque l’autre et se défend. Vous aurez deux ou trois « conflits » par chapitre qui mèneront à une décision finale. Et à ce moment-là, ce sera plus difficile de choisir Sméagol, par exemple, si vous avez toujours défendu Gollum auparavant »

Nous sommes impatients de pouvoir vivre cette aventure en nous cachant à la manière de Sméagol ou en attaquant comme Gollum, et alors que nous attendons la sortie du jeu, nous espérons l’annonce d’une édition collector à la hauteur de l’œuvre. Un collector des plus précieux.