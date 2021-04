The Legend of Dragoon – Tu ne mourras pas, Chevalier !

Vous pensiez que The Legend of Dragoon était mort et enterré ? 20 ans après sa sortie sur PS1 (le 19 janvier 2001 en Europe), un groupe d’irréductibles luttent non seulement pour le maintenir en vie, mais aussi pour lui offrir une seconde jeunesse.

Lorsque vous évoquez ce jeu de Sony CE Japan auprès d’un joueur de JRPG, il est probable qu’il ou elle vous parle de “ce jeu génial d’il y a longtemps, carrément sous-coté”. Le titre fait partie de ce genre de soft qui a bénéficié rapidement d’une solide communauté de fans. Communauté qui 20 ans plus tard est toujours active, et bien plus que quiconque aurait pu l’imaginer. Si vous étiez l’un des nombreux (comme celui qui rédige ces lignes) à penser que ce JRPG était une cause perdue et que les chances d’attirer suffisamment d’attention pour un remake ou un remaster étaient minces, préparez-vous à changer d’avis.

The Legend of Dragoon (L.o.D.) n’a jamais connu un succès équivalent à celui d’un Final Fantasy ou d’un Dragon Quest. Jugé trop générique à l’époque, taclé par la presse, largement en dessous des attentes de Sony en termes de chiffres (à peine 280 000 ventes au Japon), ce qui aurait dû devenir une licence phare pour la PlayStation a vite été enterré.

Pourtant, L.o.D. avait de très nombreuses qualités : un lore riche, un système de combat dynamique (avec une mécanique de combos innovante à l’époque), et un scénario bien ficelé. Ajoutons à cela feu Takeo Miratsu à la musique, Shuhei Yoshida (PDG de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios de 2008 à 2019) à la production, un manga et des figurines pour flatter les fans, et les planètes devaient s’aligner pour garantir le succès du titre.

Sans doute a-t-il souffert du surnombre de JRPG du début des années 2000 (Vagrant Story, Koudelka, Grandia…) et de la sortie du rouleau compresseur Final Fantasy IX, qui débarquait en Europe à peine un mois après L.o.D.

La nostalgie et la quête des meilleurs OST de RPG ont guidé l’auteur de cet article jusqu’au site legendofdragoon.org qui vous accueille avec un triste “This site is currently undergoing a rework”. Mais détrompez-vous, cela ne signifie en rien que ce site est mort, c’est même tout le contraire. Il s’avère que plus de 1 000 personnes font partie d’une chaîne Discord partageant du contenu et s’engageant d’une manière ou d’une autre dans un fandom incroyablement passionné. Mais plus important encore, des développeurs, des moddeurs et des écrivains travaillent actuellement ensemble pour faire vivre la solide communauté de The Legend of Dragoon.

Plus encore que cette communauté active, le jeu est soutenu par un bon nombre de projets, dont certains très impressionnants. Le plus important est peut-être «The Legend of Dragoon Upscale Project», qui vise à mettre à jour les visuels du jeu PS1. Pour avoir une meilleure idée de ce dont il s’agit, sachez que cela renvoie à un travail de longue haleine. La première étape consiste à mettre à l’échelle les arrière-plans, puis à prendre le décor entièrement mis à l’échelle et à les diviser en textures destinées à être utilisées par un émulateur. Ce projet en cours depuis un certain temps, mais il a récemment pris de la vitesse. Vous trouverez ci-dessous une galerie comparative, montrant le travail colossal qui a été effectué par ces fans dévoués.

Vous vous demandez peut-être ce que tout cela a à voir avec l’espoir d’obtenir un remaster ou un remake potentiel du jeu. Réfléchissons-y quelques instants, les décisions des entreprises de refaire ou de remasteriser des jeux sont basées presque uniquement sur la popularité et le profit qu’elles pourraient réaliser grâce à ces remakes/remasters.

Sachez qu’il existe une pétition pour un remake de L.o.D. (qui a récolté à l’heure actuelle 26 200 signatures sur les 30 000 visées), cependant soyons réalistes : des noms sur une liste ne suffiront pas à eux seuls pour ramener ce jeu à la vie. Ce n’est qu’en montrant que cette communauté est vivante, dévouée et active que cela peut être réalisé. Cela augmente considérablement les chances de voir ce remaster / remake que nous souhaiterions tellement obtenir.

Donc, si vous aimez toujours L.o.D. et que vous avez des compétences en écriture, en traduction, en modding ou en développement, vous pouvez jouer un rôle actif dans ce processus de résurrection. The Legend of Dragoon pourrait devenir le Lazare du jeu vidéo grâce à vous.

(P.S.: celui qui rédige ses lignes adresse son éternel respect à celles/ceux qui auront trouvé la référence otaku du titre. Si c’est le cas, laissez le savoir dans les commentaires.)