The Last of Us Part II – Le mode Factions bientôt révélé ?

Au sortir du Playstation Showcase du 9 septembre, alors que nous étions encore tous assommés par les annonces finales de Marvel’s Spider-man 2, God of War: Ragnarök et la surprise Marvel’s Wolverine, nous nous sommes aperçus d’une absence majeure. En effet, Naughty Dog ne semblait toujours pas prêt à nous présenter son mode Factions, le multijoueur de The Last of Us Part II.

Annoncé d’abord comme une expérience à part entière devant sortir quelques mois après la sortie du jeu principal (le 19 juin 2020), ce multijoueur scénarisé se fait attendre depuis plus d’un an maintenant.

À quelques encablures du 26 septembre, l’espoir d’en apprendre plus pourrait pourtant être comblé. Il ne reste en effet que quelques heures avant l’Outbreak Day, renommé The Last of Us Day pour plus de compréhension, anniversaire de l’épidémie de Cordyceps vécue dans le premier épisode.

Naughty Dog a pris l’habitude de proposer à cette date diverses surprises autour de son titre phare, des objets estampillés The Last of Us, figurines et autres goodies que les fans pourront s’arracher. C’est cependant au détour d’un billet du blog Playstation qu’on apprend qu’il pourrait y avoir beaucoup plus cette fois (traduction libre) :

En plus du merchandising ci après, nous présenterons du tout nouveau contenu le 26 septembre à 18h00. Soyez sûrs d’être là et d’en prendre connaissance.

Du contenu supplémentaire inédit autour de The Last of Us devrait donc être révélé à l’occasion de cet événement.

Alors que le tournage de la série portée par HBO et son réalisateur Kantemir BALAGOV suit son cours au Canada, nous pouvons légitimement penser que quelques images supplémentaires seront présentées au public, l’épisode pilote ayant terminé son tournage le 31 août dernier.

Mais vont-ils s’en contenter ? Un teasing du mode multijoueur standalone est à envisager. Continuons d’extrapoler même. Il y a plusieurs mois, à l’orée de la sortie de la PS5, de nombreuses rumeurs faisaient état d’une version PS5 remasterisée de The Last of Us Part II, à l’instar de ce qu’avait proposé Naughty Dog pour le premier épisode sur PS4. Nous pourrions même aller jusqu’à imaginer une version Director’s Cut de The Last of Us Part II incluant le mode multijoueur.



Nous avons effectivement pu constater ces derniers mois que Playstation semble vouloir décliner plusieurs de ces grosses exclusivités PS4 sous cette appellation lors de ressorties sur PS5, à commencer par Ghost of Tsushima et ces jours-ci Death Stranding.

De telles annonces sur cet événement paraît somme toute disproportionnées, mais nous pourrions avoir droit à quelques paroles bien choisies des représentants du jeu, voire pourquoi pas diverses images énigmatiques pour faire monter en pression la communauté.

Rendez-vous est donc pris dimanche 26 septembre à 18h heure française pour en savoir plus.