The Dark Pictures Anthology: Little Hope – L’Horreur à deux

Le dernier chapitre de The Dark Pictures Anthology, Little Hope développé par les studios Supermassive Games, sorti le 30 octobre 2020 n’avait pas rencontrer le succès escompté au sein de la rédaction. La faute à des dialogues, disons le, assez clichés, ainsi qu’à une succession de personnages tous plus ennuyants les uns que les autres.

Cependant, malgré ce démarrage plutôt limite, les studios nous permettent de refaire ce jeu d’une manière différente cette fois ci. Le jeu nous donne donc accès au Friend’s Pass ainsi qu’au Curator’s Cut. Mais qu’est ce que ces deux nouvelles fonctionnalités vont elles bien pouvoir nous apporter ?

Le Friend’s Pass vous permettra de revivre cette expérience narrative, qui garde tout de même quelques points positifs. La condition sine qua non sera qu’un des deux joueurs devra posséder une version du jeu et lancer une partie en multijoueur. Les deux hics qu’on retiendra sont les suivants : le Friend’s Pass ne peut être utilisé qu’une seule fois avec le même joueur et le jeu devra être partagé sur la même plateforme. Attention le Friend’s Pass ne sera disponible que pour une durée d’un mois à partir de la date de lancement ( à savoir le 02/03/20 )

Quant au Curator’s Cut, il permettra aux joueurs d’accéder à de nouvelles scènes exclusives, scènes qui permettront d’étayer l’histoire de Little Hope. Et pour les fans d’OST de jeux vidéos, la bande originale est désormais disponible à l’écoute sur les plateformes de streaming.

Little Hope est le deuxième chapitre de l’anthologie horrifique édité par Bandai Namco, vous pourrez y suivre les pérégrinations d’un groupe d’étudiants qui s’aventurent dans la petite bourgade de Little Hope suite à un accident de leur bus scolaire. Evidemment, leur séjour ne sera pas de tout repos et les emmènera sur les traces d’un procès de sorcières du XVIIè siècles.