The Callisto Protocol – Le papa de The Walking Dead désormais lié au projet

The Callisto Protocol, bien qu’on ne sache pas encore grand-chose du jeu, a tout pour être le “next big thing”. Le jeu d’horreur et de science-fiction est développé par Striking Distance, studio à la tête duquel on retrouve Glen Schofield, l’un des créateurs de Dead Space. Le jeu sera édité (et est financé) par Krafton, qui édite déjà le mégahit PUBG ; on a d’ailleurs essayé de nous vendre une drôle de soupe qui liait les univers des deux jeux. La prison de Callisto Protocol serait alors située dans le futur de PUBG… Manœuvre marketing un peu maladroite selon nous, mais on jugera sur pièce !

Toujours est-il qu’un troisième acteur vient d’être annoncé au générique du projet : Skybound Entertainment, qui n’est autre que la société de Robert Kirkman, l’auteur de Haunt, Invincible, et surtout de The Walking Dead. Kirkman s’était déjà approché du monde des jeux vidéo au printemps 2019 en venant au secours du dernier épisode du jeu The Walking Dead de Telltale, alors que les studios fermaient.

Que viendra donc faire Robert Kirkman sur The Callisto Protocol ? Apporter ses compétences de scénariste aguerri ? Sa science du twist et du cliffhanger ? Rien n’est moins sûr. Voici ce qu’il déclare à l’occasion de son arrivée sur le projet :

« Avec Skybound, The Walking Dead est sorti de son format original de comic book pour devenir de multiples séries télé, des romans, des jeux vidéos, du mechandising, et plus encore, et nous sommes impatient d’explorer ce genre de possibilités pour The Callisto Protocol via l’expertise multi-plateformes de Skybound. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler sur cette licence aux côtés de l’éditeur du jeu, Krafton. » – Robert Kirkman

C’est donc pour son génie marketing que Krafton serait allé chercher Kirkman, et non pas pour ses talents de scénariste ? On peut alors s’attendre à minima à une série de comics The Callisto Protocol, pour le reste, cela dépendra surtout de la réussite du jeu, et de ses performances commerciales…