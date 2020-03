Test Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Switch

Dans le monde des spin-off de Pokémon, il y en a vraiment pour tous les goûts. On y retrouve pêle-mêle des jeux plus orientés sur les combats et la stratégie avec notamment les Pokémon Stadium, Battle Revolution ou même Pokken Tournament (qui pour le coup est un vrai jeu de combat), des puzzle-games (avec la série des Shuffle ou Trozei comme on l’appelle au pays du Soleil-Levant) et d’autres bizarreries ou utilitaires de tous poils. Dans cette dernière catégorie (dans laquelle pourraient apparaître Pokémon Quest et Pokémon Rumble), on retrouve une autre série apparue en 2006 à la fois sur GameBoy Advance et Nintendo DS : Pokémon Mystery Dungeon. Maintenant, cinq ans après un dernier épisode ayant divisé les fans, cette étrange licence que seule une niche de fans réclamait encore se voit accorder un nouveau départ avec un remake du premier volet intitulé Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Alors, à quel point ressemble-t-il à ses aînés ? S’agit-il d’un bon investissement ou d’une tentative d’hameçonner le fan ? On vous donne notre avis.

(Test Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX réalisé sur Switch à partir d’une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Une fable affable

Si vous vous demandez si vous devriez prendre ce jeu, c’est que vous aimez Pokémon, on se trompe ? Eh bien, ouvrez les yeux ! Vous en êtes devenu un. Mais si, regardez ces formes étranges, ces nageoires ou même ces plumes ! Vous êtes un monstre de poche à présent ! Comment est-ce arrivé ? Vous ne vous souvenez plus ? C’est justement ce qui attend votre avatar dans cet univers. Vous l’aurez compris, votre protagoniste, représentation de vous-même dans cette histoire, semble se réveiller dans la peau d’un Pokémon, dont la forme est définie au cours d’un questionnaire au lancement de votre partie (ou choisi pour plus de simplicité). Son seul souvenir, il était humain. Votre mission, alors que vous vous éveillez dans ce monde nouveau, est de découvrir les raisons qui vous ont poussé à oublier qui vous étiez et celles derrière votre transformation.

Seulement, votre mémoire a beau être sur répondeur pour le moment, ce n’est pas le cas d’un autre monstre qui, curieux de votre présence inédite dans son voisinage, se dit qu’il se donnerait corps et âme à votre mission si vous acceptez de former un camp expéditionnaire dans le but de porter secours aux monstres partis s’aventurer dans des donjons dangereux en pleine période de crise dans le monde des Pokémon. Oui, parce que vous avez beau avoir des problèmes, vous êtes loin d’être le seul. Ce monde peuplé de créatures du nom de Pokémon (vous l’avez ?) est mis à mal par des séries de catastrophes qui semblent se produire de plus en plus fréquemment et pesant comme une épée de Dimoclès (vous l’avez également ?) au-dessus des têtes de nos mascottes régionales japonaises préférées. Prendre part à un groupe destiné au sauvetage de monstres semble donc être la meilleure option pour parcourir ce monde et en dévoiler ses secrets.

Et il faut le dire, si le pitch est faible, il ne manque pourtant pas de charme. Cette quête d’identité dans une fable sur l’amitié et les difficultés d’une vie se prête sans conteste à des yeux d’enfants qui prendront probablement beaucoup de plaisir à découvrir les enjeux de leurs personnages dans ce monde fictif. En ce qui concerne un adulte qui a déjà probablement torché la lecture de Candide ou de tout autre roman classique ayant pour thème le parcours initiatique d’un personnage, il trouvera probablement un plaisir certain à découvrir les panoramas qu’offre la nouvelle direction artistique. Si l’écran était alors figé sur nos GameBoy Advance et Nintendo DS il y a près de 15 ans (déjà), la caméra ici virevolte sur les couleurs chamarrées et les décors qui semblent être dessinés main. Un plaisir pour les yeux que la bande-son magnifie avec des thèmes entraînants et plutôt bien réorchestrés sans dénaturer les pistes de nos anciennes consoles portables.

Au détour d’un couloir

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, étant un remake du premier volet, c’est donc bien un jeu où l’on parcourt des donjons pour répondre aux questions soulevées plus haut. On y croise de nombreuses créatures issues des trois premières générations de bestioles (ainsi qu’une poignée d’autres issues de la quatrième) et les affronte. Pour croiser le fer, chacune des bestioles dans votre équipe possède quatre capacités et c’est à vous de sélectionner les meilleures afin de vous défaire de ces menaces mignonnes (à moins de laisser l’ordi choisir les capacités en appuyant sur “A”).

Pour quiconque ayant déjà posé les mains sur un jeu Pokémon (soit probablement quiconque posant les yeux sur ce test), le principe est clair comme de l’eau de roche. Le système de faiblesses et de résistances est présent (le feu bat la plante qui bat l’eau), chacune des bestioles a son propre type, ses propres talents et apprend des compétences. Pour cela, on peut soit monter des niveaux, soit mettre les mains sur des CT dans les donjon ou au marché en ville. Et si vous avez de la chance, les bestioles affrontées vous proposeront de rejoindre votre équipe et de vous aider dans le donjon et au-delà… Enfin, si elles y survivent.

La ressemblance avec la série principale ne s’arrête pas ici. La puissance des compétences dépend aussi bien des statistiques que du type des Pokémon qui les lancent (le STAB comme ils disent dans le jargon). C’est aussi le cas de leurs résistances. Cependant, si jusqu’ici tout coule de source, de nouveaux paramètres sont à prendre en considération.

Tout d’abord, puisque le combat prend part sur un échiquier, les capacités agissent différemment. Certaines attaques par exemple touchent qu’au corps à corps alors que d’autres blessent tout le monde dans une salle. Ensuite, chaque action est à présent considérée comme un tour. Ça veut dire que les monstres ennemis et alliés agissent à chacun de vos mouvements. Si vous attaquez, les monstres ennemis répliquent (en fonction de leur portée). L’utilisation d’attaques est toujours aussi limitée et il vous faut prévoir de quoi les rendre pour éviter d’être à sec donc, sans défense. Et enfin, vos déplacements fatiguent vos Pokémon qui auront besoin d’un petit snack de temps en temps pour pas que leurs points de vie ne fondent comme un Sorbébé au soleil.

Hormis vos quêtes personnelles, quelles pourraient bien être les raisons qui vous poussent à prendre autant de risques ? Tout simplement des requêtes déposées par des villageois de plumes et de fourrure. Il vous suffit de consulter et de sélectionner les quêtes que vous désirez remplir afin de donner du sens à vos balades. Pour votre confort, notez qu’une visite dans un donjon ne vous limite pas à une quête et que vous pouvez par conséquent en remplir plusieurs à la fois, c’est super efficace.

Ajoutons enfin que la ville, qui sert ici de hub, propose des boutiques, une banque, une réserve à objets (où vous pouvez stocker votre surplus pour éviter d’avoir les poches pleines) et un dojo pour entraîner vos monstres les plus faibles contre des tickets. Enfin, vous pouvez également rendre visite aux Pokémon qui ont rejoint votre cause si vous avez acheté leur camp. Si concrètement il ne se produit rien de fou furieux en leur rendant visite, vous pouvez toutefois leur offrir des bonbons ou des suppléments énergétiques afin de renforcer leurs compétences ou le monstre lui-même.

Petits coups de pouce et revers

Jusqu’ici, nombre d’éléments évoqués plus haut sont déjà connus des joueurs qui ont découvert le Pokémon Donjon Mystère original, mais avec ce remake, d’autres éléments inédits ont fait leur entrée pour faciliter la vie des joueurs : les Capacicools. Quézako ? Il s’agit de talents supplémentaires qui octroient des avantages en donjon. Si un monstre en possède une, l’ensemble de l’équipe, ce qui inclut également ceux qui ont rejoint votre marche en donjon, en bénéficie. Boosts statistiques sous diverses conditions, augmentation de l’occurrence d’apparition d’objets ou de chances que des monstres veuillent rejoindre votre équipe font partie des différents bonus dont vous pouvez profiter. Bien entendu, vous pouvez en apprendre aléatoirement en donnant des friandises à vos créatures stationnées dans les camps.

On ajoutera la possibilité de méga-évoluer certains Pokémon ou la possibilité d’ajouter à son équipe des Pokémon chromatiques. Effectivement, les bestioles préférées des fans les plus fervents de Pokémon sont aussi de la partie et il n’est pas impossible de croiser ci et là un Pharamp rose ou même un Magicarpe doré. Cependant, rien n’indique que ces derniers vous rejoindront à tous les coups, encore que des objets peuvent vous aider à parvenir à vos fins. Côté “ajouts” enfin, afin de maximiser vos chances de frapper plus fort (ou de faire des combos), vous pouvez lier vos capacités entre elles. En revanche, il va de soi que vous utiliserez 1PP pour chaque attaque utilisée, mais l’effet est garanti !

Enfin, puisqu’il faut quand même soulever des points négatifs, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est un jeu dont le rythme peut être réellement lourd. Si les premiers donjons se franchissent avec plus ou moins d’aisance, il n’empêche qu’à mesure que le jeu progresse, que les missions s’allongent et se répètent, passer au travers des mêmes couloirs et se trouver confronté aux mêmes fenêtres de dialogue devient un brin pesant.

Forcément, c’est plutôt à reprocher au style de jeu qui force à une certaine redondance, mais en considérant que chacune des missions sélectionnées au bureau de poste en ville consiste à se rendre à un certain étage pour faire le coursier, ou rejoindre un Pokémon KO, on ne peut pas dire qu’on se sent franchement investi par le flot inlassable de quêtes qui nous poussent à arpenter inlassablement couloirs et salles presque vides… Et ce mode déplacement automatique ne rend pas le moment moins fade…

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est une aventure agréable à traverser de bout en bout. Sa musique délicieuse, son ambiance douce et son esthétique enchanteresse offre à cette fable sur l’amitié une toute autre dimension. Cependant, il faut reconnaître que le titre n’est pas exempt de défauts puisqu’il repose sur un concept répétitif et que certains donjons sont longs et relativement usants. Néanmoins, ses mécaniques reposant sur des ficelles connues de tous en font un titre à la fois différent et familier. Il plaira aux enfants sans peine et saura occuper les fans les plus fervents prêts à passer des heures dans les donjons à faire des choses répétitives (ça ne devrait pas ennuyer les amateurs de Pokémon chromatiques, quoi…). Mais 60€, c’est quand même pas donné…