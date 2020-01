Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – Le retour des donjons

Le retour d’une licence aimée des fans, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est annoncé et daté sur Switch.

Décidément, ce Pokémon Direct ne manquait pas de surprises ! Effectivement, après des mois durant lesquels les hordes de fans grouillants pestaient, évoquant le fait que ni Nintendo, ni Game Freak, ni la Pokémon Company ne les écoutaient (principalement sur le sujet des directions prises par le studio sur les versions Épée et Bouclier), le trio frappe un grand coup en faisant revenir une licence dont rêvaient les fans, Pokémon Donjon Mystère. Et quitte à dépoussiérer les “classiques”, autant proposer un retour aux sources pour que les fans d’aujourd’hui rejoignent ceux d’hier…

Effectivement, en coup d’envoi de cette présentation, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ! Un nom familier ? Ça vient très certainement du fait qu’il s’agit d’un remake des premiers volets sortis en 2006 sur nos vieilles GBA et nos Nintendo DS flambant neuves. Comme à l’époque, tout sera à la bonne place, du test en début de partie pour définir le Pokémon qui vous représentera dans votre aventure, au choix de son allié, jusqu’aux donjons générés aléatoirement dans lesquels compléter vos quêtes.

Cependant, le titre accueillera un certain nombre d’ajouts pour fluidifier votre périple ou soutenir les joueurs les moins chevronnés. Tout d’abord, une première option permettra à vos Pokémon de continuer à fouiller les donjons automatiquement, vous offrant de reprendre le contrôle en cas de menace ennemie. Ensuite, une aide au combat a également été incorporée afin de toujours cogner avec la compétence la plus adaptée si vous ne savez pas quoi choisir pour vous défendre. Enfin, si jamais le glas de la défaite finit par résonner sur votre équipe, il vous sera possible de faire appel à un autre joueur (ou à votre équipe remplaçante) afin de remettre votre équipe principale sur pied et reprendre la route. Bien entendu, vous pourrez toujours compter sur les nombreux objets en jeu, baies, soins et CT pour renforcer votre équipe afin de tacler de plus gros challenges.

Donc tout ça, c’est pour quand ? Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sortira en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 6 mars au tarif de 59,99€. Vous pouvez vous offrir un aperçu de ce qui vous attend en vous saisissant de la démo disponible sur le Nintendo eShop et dont la sauvegarde pourra être envoyée vers la version complète.