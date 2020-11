Test Hellpoint – Le Souls-like qui nous envoie en orbite

S’il existe bien un genre de jeu ayant gagné beaucoup de popularité ces 10 derniers années, il s’agit des Souls-like. Et bien que FromSoftware soit la référence du genre, plusieurs studios essaient de créer eux aussi des jeux vidéo inspirés de cette saga devenue culte. C’est au tour du studio québécois Cradle Games de rentrer dans l’arène avec Hellpoint.

Le jeu, sorti en juillet dernier, s’octroie une version physique durant le mois de novembre, l’occasion pour nous de le tester en bonne et due forme. Ainsi, nous allons plonger ensemble au cœur d’un enfer spatial et découvrir si Hellpoint peut réellement rivaliser avec la série des Souls ou du moins s’inscrire dignement dans sa liste à essayer.

(Test de Hellpoint sur PlayStation 4 réalisé avec une version fournie par l’éditeur)

Dans l’espace, personne ne vous entend rager

Imaginez-vous réveillé aux pieds d’une étrange machine dans une station spatiale complètement dévastée. Voilà le point de départ de Hellpoint dans lequel vous incarnez Spawn, un clone envoyé par le Créateur pour accomplir une étrange mission. Déambulez dans la station Irid Novo, bâtie sur un astéroïde gravitant autour d’un mystérieux trou noir, et ravagée par un étrange mal.

À l’image des Souls, vous ne serez nullement dérangé par des cinématiques et votre compréhension du scénario tiendra de votre exploration minutieuse des recoins de la station. En effet, il vous faudra lire les inscriptions laissées sur les murs et la description des objets ramassés pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé sur Irid Novo.

Les points communs avec la licence de FromSoftware sont nombreuses, l’ambiance visuelle et sonore est maitrisées et on plonge rapidement dans l’horreur. De plus, il n’y a pas de tutoriel à proprement parler, ce qui nécessite pas mal d’exploration pour trouver les textes vous indiquant les touches mais aussi découvrir par vous même les différents ennemis et les pièges présent dans les niveaux.

Car oui, le jeu est découpé en différent niveaux séparés par un temps de chargement. Certes, les images présentées sont réussies et participent à l’immersion, cependant le temps d’attente est beaucoup trop long, ce qui peut couper l’immersion, comparé au célèbre Bloodborne dans lequel les niveaux sont tous reliés entre eux.

Explorer, combattre et mourir

Heureusement, Hellpoint ne se résume pas uniquement à ces aspects et il nous offre quelques mécaniques innovantes. L’une des plus importantes est l’introduction d’une horloge dans le jeu. Celles-ci défilera au fil de votre aventure et aura des effets sur les créatures en tous genres, les rendant plus ou moins fort et plus ou moins nombreux ou encore faire réapparaître tous les ennemis de la zone.

Cette horloge apporte des mécaniques de gameplay vraiment différentes et nous oblige à reconsidérer chaque combat et réfléchir au préalable s’il faut ou non se lancer dans un affrontement contre un boss. Pour les profanes, ces adversaires devraient donner du fil à retordre mais une fois que vous aurez assimilés leur patterns, le combat deviendra beaucoup plus facile.

Habituez-vous tout de même à l’écran de game over puisque vous risquez de le voir apparaître assez régulièrement. Une fois revenus d’outre tombe, il faudra retourner à l’emplacement de votre trépas pour récupérer vos axioms, permettant de vous améliorer. Mais faites attention puisque votre fantôme vous y attendra de pied ferme et il vous faudra croiser le fer.

Le système de soin est lui aussi bien différent puisqu’il vous sera possible d’utiliser des fioles de soins qui se rechargent en frappant les ennemis. De plus, il existe un grand nombres de types d’armes différentes ainsi que la possibilité de tenir une arme dans chaque main ou tout simplement vous équiper d’un bouclier pour parer les attaques adverses.

L’autre ajout vraiment intéressant est le saut. En effet, il vous sera possible de sauter, donnant à Hellpoint des airs de platformer à certains endroits. Cependant, ces derniers sont assez difficiles à maitriser et votre avidité pourrait vous faire chuter dans le vide. Cependant, le jeu intègre parfaitement cette mécanique que ce soit au combat ou en exploration.

Hellpoint dispose également d’un système de coopération et il vous sera possible de jouer en ligne avec vos amis et arpenter la station à plusieurs pour défaire les boss. Cependant, si vous n’avez pas d’amis disponible en ligne et une deuxième manette, alors il vous sera possible de jouer en local avec un écran scindé.

Oui, cela fait un moment que vous n’avez pas entendu cet expression et c’est pourtant ce que nous propose le jeu. Malgré les quelques bugs qu’il vous sera possible de rencontrer, jouer à deux en local est très jouissif et il vous sera plus facile de sévir à chaque erreur de votre partenaire de jeu.

Hellpoint ressemble beaucoup aux autres Souls-like tant à travers la narration, l’atmosphère oppressante de certaines zones ou encore le gameplay. Explorez, trouvez et améliorez vos armes et armures et explorez la station Irid Novo. Cependant, le jeu s’est faire preuve d’originalité et le système de l’horloge apporte une variété dans les différents niveaux.

Malheureusement, la difficulté est moindre et les fans du genre devraient comprendre assez vite les techniques à employer pour venir à bout des ennemis. Cependant, il existe une bonne variété d’armes mêlant le corps à corps et les attaques à distances. De plus, la coopération en écran scindé est un plus non-négligeable qui nous renvoie à une bien belle époque.

Pour finir, le jeu sait se diversifier avec par exemple un évènement spécial Halloween, apportant de nouveaux objets à ramasser et des changements dans les décors. Et il faut dire qu’il est assez rare de voir ce système d’event dans un Souls-like, pourtant celui-ci apporte une certaine fraicheur et une évolution de l’univers.

Hellpoint est un bon Souls-like qui devrait plaire aux puristes sans pour autant prendre la place de leur Souls-like favori dans leur cœur. Et pour les joueuses et les joueurs souhaitant se lancer dans le genre, ce titre devrait vous permettre de vous entrainer et de vous faire la main sur les différentes méthodes de venir à bout de ses adversaires ainsi que la compréhension des multitudes de statistiques à améliorer, une bonne pioche en somme sans transcender pour autant le genre déjà bien en place.