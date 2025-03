Test Big Helmet Heroes – Petit casque, grande aventure

À première vue, Big Helmet Heroes est un petit beat’em-up qui ne paie pas de mine. Nous pourrions vite croire qu’il s’agit là d’un énième jeu d’action pour lequel vous aurez rapidement fait le tour, une expérience sympathique tout au plus mais sans grand intérêt. Et pourtant, que nous aurions tort de sous-estimer ces petits héros sortis de l’imagination et du savoir-faire des Français de chez Exalted Studio.

Chaussez votre heaume et votre plus belle côte de maille : la princesse est en danger ! Réunissez les plus valeureux et improbables des petits héros à gros casque pour mener à bien votre quête car le programme sera chargé : gobelins poseurs de bombes, guerriers à boucliers et autres archers tenteront de vous barrer la route mais n’oubliez pas, la meilleure arme c’est votre équipe ! Échauffez vos pouces et installez-vous confortablement, car vous ne voudrez lâcher Big Helmet Heroes pour rien au monde.

(Test de Big Helmet Heroes sur Playstation 5 réalisé à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Un monde coloré et enchanteur

En débutant votre odyssée dans Big Helmet Heroes, vous découvrirez vite que votre voyage sera nettement plus dépaysant que prévu. Les mondes traversés redoublent d’ingéniosité et de surprise tant en termes de level design que de qualité graphique. La construction du couloir que vous avez à suivre est simple mais fourmille de détails amusants, et votre avancée sera récompensée par la découverte.

Traverser les différents environnements vous demandera une dizaine de minutes (tout dépend du niveau de difficulté sélectionné), aucune limite de temps n’est imposée et c’est tant mieux. Il ne sera pas rare de vous arrêter devant certains décors ou ennemis, tant le travail accompli est somptueux. Les grandes plaines verdoyantes, les cours d’eau reflétant la lumière, les designs qui se renouvellent à chaque chapitre (le fan du Stargate de Roland Emmerich qui vous écrit était surexcité en traversant le niveau égyptien), les effets liés aux éléments…

C’est très simple, rien n’est laissé au hasard dans le monde de Big Helmet Heroes. La création de cet univers transpire les influences discrètes et l’amour du travail rondement accompli, et pour un jeu de cette ampleur, c’est assez bluffant.

Les niveaux sont foisonnants de vie, de détails en tout genre et d’ennemis ! Et malgré la somme de choses à afficher en temps réel et la rapidité dont il faut faire preuve lors des affrontements aucun ralentissement, aucun bug de collision, le moteur Unreal Engine 5 est utilisé à la perfection dans tout ce qu’il entreprend.

Oyé petit héros casqué, l’heure de la bagarre a sonné !

Au-delà de sa beauté et de son rythme ébouriffant, Big Helmet Heroes est avant tout un beat’em up, un jeu dans lequel la bagarre est essentielle et sur ce point, il ne déçoit pas.

La boucle de gameplay est extrêmement simple : une touche d’attaque rapide, une touche d’attaque lourde et une gâchette pour esquiver. Et une fois au cœur de la mêlée vous pourrez également libérer l’un de vos puissants pouvoirs. Selon le héros sélectionné le pouvoir va changer : Rayon tirera un puissant rayon énergétique tandis que le samouraï Tornado fera la toupie sur lui-même pour écarter toute menace sur son chemin.

Chaque héros doit être judicieusement sélectionné selon son pouvoir mais également selon son gabarit. Les plus puissants sont également les plus lourds et donc plus délicats à manier et à l’inverse les plus légers sont les plus vifs et rapides mais également ceux qui occasionnent le moins de dégâts aux gros ennemis.

Attention donc lors de la sélection de vos deux héros avant de partir à l’aventure. Il est intéressant de sélectionner des héros de « classes » différentes pour aborder les combats plus sereinement, dans les niveaux de difficulté supérieure les affrontements peuvent se révéler assez rudes. Choisissez donc judicieusement entre : guerrier, voleur, moine et brute.

Mais pour vous aider lors des affrontements, sachez que l’un des autres nombreux atouts que possède Big Helmet Heroes c’est son arsenal complètement déjanté ! Tapette à mouche électrique, fusil à ventouse, poêle ou encore épée de chevalier en plastique que n’aurait pas renié Toy Story, votre arsenal est large et dévastateur.

De plus, certaines pièces de votre armement possèdent des effets élémentaires comme l’électricité pouvant se transmettre d’un corps à l’autre et ainsi maximiser les dégâts sur le plus grand nombre. Combiné à vos attaques et à vos pouvoirs les affrontements sont sans temps morts et des plus vifs, et quoi demander de mieux à un beat’em up que du rythme ?

Un monde qui récompense la curiosité

Les petits héros que vous incarnez ne demandent qu’à être plus nombreux et lors de votre avancée dans les niveaux vous aurez la possibilité d’en libérer certains emprisonnés dans des cages dorées. Lors de leur libération, ils rejoindront vos rangs et chacun possède son arme de prédilection et son pouvoir spécial. Certains d’entre eux seront sur votre chemin, alors que d’autres seront cachés dans les niveaux poussant alors l’exploration.

Bien que le jeu soit linéaire, les différents tableaux peuvent comporter des recoins cachés pouvant mener à une petite énigme, à du pugilat ou bien, comme dit précédemment, à la découverte d’un nouveau héros. L’exploration, aussi minime soit-elle, est toujours récompensée : du carburant pour votre jauge de pouvoir, de nouvelles armes dévastatrices ou une nouvelle recrue.

Mais bien plus que des avantages pour vos héros, c’est bel et bien les multiples détails et créations à observer qui seront votre récompense. Les équipes de Exalted Studio ont le chic pour proposer des environnements toujours plus inventifs et fantastiques. D’une ferme à moutons tranquille et paisible vous pourrez passer par une salle de billard où vos ennemis prennent du bon temps mais également par un niveau où votre avancée se fait sur une guitare électrique aux dimensions phénoménales.

Enfin dernier point, et pas des moindres, le jeu est entièrement faisable en coopération locale. À vous les nombreuses heures de rire en compagnie d’un partenaire. Big Helmet Heroes est un jeu addictif qui peut se vanter d’être une des meilleures créations françaises de ces dernières années. Chapeau bas, ou plus casque bas à Exalted Studio !

Big Helmet Heroes est une petite pépite, le genre de surprise que nous sommes plus qu’heureux de découvrir. Seul ou avec un compagnon, l’aventure se suit sans aucun déplaisir et sans temps morts. Avec son monde coloré, sa direction artistique soignée et son gameplay des plus addictifs, le jeu de Exalted Studio se doit de prendre un peu de votre temps. Niché entre des sorties toujours plus ambitieuses et imposantes, Big Helmet Heroes est une capsule de douceur et de rire qui prouve que, comme le dirait un certain maître Yoda, ce n’est pas par la taille que l’on peut juger.