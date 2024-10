Terrifier : The ARTcade Game – Et Art devient un héros de jeu vidéo

Depuis plusieurs jours, pour peu que l’on s’intéresse à l’actualité cinéma (ou pas), le nom de Terrifier vous aura certainement peser aux oreilles. Pour cause, ici et là, la curiosité d’un public, plus ou moins divers en quête de sensations fortes et d’interdit, s’est emparé du film. Une curiosité qui, évidemment, aurait été bien moindre si le dernier film de Damien Leone n’aurait pas hérité de la fameuse pastille « moins de 18 ans », la première depuis 2006 et dont le dernier film à en avoir « bénéficié » était Saw III.

Qu’il mérite ou non la mention n’est pas la question ? En tout cas, elle n’est pas la nôtre. Néanmoins, dans le genre gore, il est plus que certain que cette saga (somme toute assez récente) ait trouvé une place de choix pour s’imposer dans le temps comme un classique du genre Slasher. Et, vers cette voie, il est déjà en marche à en croire l’initiative récente du studio de développement espagnol Relevo qui lui réserve ainsi le droit de toucher à sa transposition.

En effet, en 2025 ( à une date non spécifiée), ce dernier mettra à la disposition des joueurs un titre inspiré des aventures bien sinistres et sanglantes du clown tueur Art. Attendu pour une sortie sur consoles PS5, Xbox Series, Switch et PC (Steam), ce Terrifier: The ARTcade Game empruntera une allure une esthétique propre aux années 90, collant à peu près à l’esprit du film, et proposera une expérience en scrolling horizontal. Quant aux mécaniques de jeu, elles répondront normalement à tous les codes des beat’em up de l’époque, en offrant également la possibilité de s’aventurer à travers les différents tableaux du jeu en co-op.

Ceci dit, est-ce une bonne chose de voir la licence apparaître sur nos écrans et machines ? Car, que peut-on attendre d’un tel titre si ce n’est que de la simple exploitation… Mais, tâchons de ne pas être mauvaise langue, d’autant qu’il n’y a pour l’heure que très peu de matière à se mettre sous la dent, si ce n’est la vidéo de présentation (notamment relayée par IGN). Qui sait, The ARTcade Game pourrait peut-être être une bonne petite surprise. Et s’il ne révolutionnera pas grand-chose, peut-être apportera-t-il cet humour noir qui caractérise la franchise, pour le plus grand bonheur de certains…

Mais, en attendant de pouvoir approcher cette tentative, le joueur en quête de périples horrifiques, à l’approche du 31 octobre, aura certainement de quoi faire avec deux nouvelles « adaptations » d’univers culte : Evil Dead et Halloween, tous deux étant prévus pour une parution le 18 de ce mois.