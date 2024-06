Tales from Toyotoki – Un été magique en approche

Cela fait un petit moment qu’est sorti le visual novel Tales from Toyotoki: Arrival of The Witch, dans les terres de ses origines, le Japon, où il parut alors sous le nom de The Witch of the Ihanashi. Arrivée à l’été 2022 sur PC, puis l’année d’après sur consoles, la romcom développé par Fragaria jette dorénavant son dévolu sur les contrées occidentales. Elle y paraîtra le 22 août prochain sur PlayStation et Switch.

Pour les joueurs qui répondront à l’appel, le titre contera les aventures d’un certain Hikaru, qui se retrouve un peu malmené, perdu et vagabondant sur une île mystérieuse de Toyotiki où la tradition règne. Au fil de ses errances, notre protagoniste fera la connaissance d’une jeune sorcière, qui vit une situation similaire. Ces deux-là s’allieront et iront à la découverte des lieux, afin de notamment faire tomber les secrets qui y résident. Par la suite, ils rencontreront d’autres personnages aux côtés desquels, malgré leurs différences, ils s’engageront dans une même aventure : la quête de soi. Un objectif qui, semble-t-il, ne sera possible une fois les mystères de l’île tombés. Ainsi, avec Tales from Toyotoki, le joueur est invité à prendre part à un récit d’apprentissage, lequel veut relater le passage de « l’adolescence à la vie d’adulte ».

Une histoire initiatique (doublé d’une romance donc) qui sera, à en croire les images, nimbée d’une tonalité plus ou moins lyrique. D’ailleurs, du côté de la composition artistique, Tales from Toyotoki semble posséder une certaine qualité propre à emporter le cœur de l’amateur de l’animation japonaise. Et, si l’on place de grands espoirs sur la forme, le fond n’est pas à négliger. Les différents avis (ou plutôt notes) pullulant sur Steam notamment sont assez favorables. Ce qui laisse espérer une proposition intéressante qui, rappelons-le, arrive le 22 août prochain, accompagnée de tous les contenus téléchargeables sortis depuis sa parution initiale.