Les espoirs déçus d’un retour de Parasite Eve

Décidemment, Square Enix est régulièrement là où on ne l’attend pas, et on n’écrit pas ça comme un compliment. Il y a une dizaine de jours, le magazine en ligne Gematsu, spécialisé dans le jeu vidéo japonais, repérait un nouveau dépôt de propriété intellectuelle chez Square Enix, avec pour titre Symbiogenesis. En allant chercher la définition du terme – qui est un vrai mot anglais – , on découvrait qu’il s’agissait de «la fusion de deux organismes différents pour former un nouvel organisme unique ». Soit la base pseudo-scientifique de l’histoire de Parasite Eve, dans lequel un parasite vient s’immiscer dans une culture de cellule pour devenir un être surpuissant… Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux observateurs prophétisent le retour de la licence : Symbiogenesis serait, c’est sûr, le prochain jeu Parasite Eve.

Mais nous le disions quelques lignes plus haut, Square Enix est souvent là où on ne l’attend pas, et de beaux espoirs qui vont être déçus en apprenant la véritable nature de Symbiogenesis. La firme a ainsi révélé sur Twitter, via un compte dédié à la licence, qu’il s’agissait d’une collection de… NFT ! Et de NFT sans aucun rapport avec Parasite Eve, qui plus est, puisque la bio Twitter de ce même compte précise : « New franchise ».

On sait pourtant que de nombreux fans réclament le retour de Parasite Eve depuis plusieurs années maintenant. Le succès des remakes de Resident Evil ou de Final Fantasy VII leur avait donné de bonnes raisons d’y croire. Mais voilà, Square Enix a un comportement un peu erratique depuis quelques temps. On se souvient par exemple qu’il avait vendu pour une bouchée de pain ses studios occidentaux et les licences liées (Tomb Raider, Deus Ex…) à Embracer, qui a d’ailleurs annoncé fermer l’un d’entre-eux (Square Enix Montréal, qui venait pourtant de s’offrir une nouvelle identité, Onoma). Et ce, pour se concentrer sur, entre-autres, les NFT… ! La menace a donc été mise à exécution…

Sans méchanceté, on espère quand même un plantage royal du projet, afin que Square Enix se ressaisisse et se reconcentre sur ce qu’il savait faire de mieux il n’y a encore pas si longtemps…