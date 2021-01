Sword of the Necromancer s’offre un ultime trailer pour sa sortie

À y regarder de plus près, il nous semble que l’Espagne a un petit quelque chose pour le rétro. Non vraiment, on dirait bien que l’imaginaire collectif des studios hispaniques a la fibre nostalgique titillée par les héros d’antan de Nintendo et leurs rivaux. Des preuves ? On pourrait parler du Studio MercurySteam qui a produit du Castlevania pour Konami ou le remake de Metroid 2 (Metroid: Samus Returns sur 3DS)… Ou de Moonlighter, développé par les valenciens du studio Digital Sun Games et, puisqu’on en est à parler de catalans et de donjons, pourquoi ne pas revenir sur celui qui nous intéresse aujourd’hui : Sword of the Necromancer ?

Effectivement, si la ressemblance entre Moonlighter et Zelda est évidente (malgré le focus sur les donjons et la gestion d’un commerce), difficile de ne pas en voir une aussi entre le titre dont il est question aujourd’hui et de nombreux jeux issus du passé, non ? Bref, Sword of the Necromancer est sorti cette semaine sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et JanDuSoft (son éditeur) et Grimorio of Games (son studio) sont fiers de nous présenter un dernier trailer pour résumer ce qui attend les joueurs prêts à en payer le prix.

Afin de résumer vite fait : dans ce titre, vous incarnez un jeune homme prêt à tout pour récupérer sa belle de l’étreinte glacée de la mort. Et quand on dit prêt à tout, ça consiste à parcourir le donjon d’un nécromancien pour lui subtiliser son pouvoir, celui de faire revenir les morts à la vie. Ainsi, il vous revient de parcourir les allées lugubres du repaire du magicien afin d’en retrouver les reliques et plus particulièrement son épée, l’outil permettant au mage de faire marcher sa sombre magie. Armé de cette dernière, vous pourrez retirer la malédiction de ces lieux en formant une armée de monstres et ensuite délivrer votre dulcinée de son trépas.

Tout un programme donc que le trailer au pied de l’article illustre merveilleusement. Donc, si vous avez soif de Rogue-lite et d’expériences à l’ancienne teintées de nostalgie, donnez une chance à Sword of the Necromancer, en vente sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch pour une quinzaine d’euros. Notez également que des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont en cours d’arrivée.