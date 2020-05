Bons plans sur deux jeux Switch pour un week-end bien rempli

Vous vous ennuyez en ce week-end, en mal de jeux bien sympas à vous faire sur votre Nintendo Switch sans pour autant vider votre PEL ? Pas de panique, New Game Plus est là pour vous sauver la vie. La rédaction vous liste cette semaine deux jeux Switch à prix imbattable. Mais attention, les promotions affichées sont à durée limitée, donc ne traînez pas !

Gunman Clive HD Collection (à 3,99€ jusqu’au 09 juin)

Gunman Clive est un jeu qui remonte à 2012, initialement paru sur appareils Android, puis sur iOS, 3DS et autres machines du moment. Il s’agissait d’un jeu typé far-west et constituait un run’n gun à la Mega Man de très bon aloi. Il était suivi en 2015 d’un Gunman Clive 2 qui venait reprendre les préceptes de base de son aîné tout en lui ajoutant toujours plus de pétages de plombs en termes de scénarisation.

Gunman Clive HD Collection réunit les deux jeux sus-mentionnés en version HD. Pour les profanes, les Gunman Clive vous mettent dans les bottes d’un cow-boy à la gâchette sensible, mais l’univers très western global est contre-balancé par la présence vraiment steampunk de machines improbables, et des dinosaures sont également de la partie. On se croirait dans une version far-west de Iron Sky 2, ou dans un Wild Wild West punitif (le jeu se joue un peu comme du MegaMan). N’hésitez pas à ce tarif-là.

Battle Princess Madelyn (à 3,74€ au lieu de 14,99€, jusqu’au 05 juin)

Battle Princess Madelyn, à ne pas confondre avec Battle Angel Alita, est lui aussi un jeu en 2D avec du pixel-art de toute beauté. Pour résumer grassement et ne pas trop tourner autour du pot, Battle Princess Madelyn est une sorte d’hommage/copie à Ghosts’n Goblins et autres Ghouls’n Ghosts, donc les amateurs de ces franchises devraient y trouver leur compte.

Madelyn (et son chien fantôme) reçoivent actuellement une très grosse promo sur Nintendo Switch, donc il serait dommage de ne pas franchir le pas si le genre vous parle. Sachez également qu’une version améliorée existe aussi sur ce même support, appelée Royal Edition. Mais elle n’est pas en discount, donc il vous en coûtera 13,30€.