Surviving Mars – Le tourisme spatial ouvre enfin sur la planète rouge

Sorti il y a maintenant trois ans, Surviving Mars se décide enfin à revenir vers nous après une longue période de silence. Ce jeu de gestion, proposant aux joueurs de s’occuper de la gestion d’une colonie spatiale sur Mars, fait partie de la pléthore de jeux de gestion proposés par Paradox Interractive. Mais à la différence des grands titres de ce studio, Surviving Mars n’avait fait que très peu parler de lui depuis sa sortie, jusqu’à aujourd’hui puisque les éditeurs viennent tout juste d’annoncer un grand nombre de nouveautés, notamment du contenu gratuit.

C’est lors du Paradox Insider 2021 que l’éditeur a pu revenir sur son jeu bien trop méconnu au détour d’une annonce pour le moins atypique. Bien qu’initialement développé par Haemimont Games, les éditeurs ont annoncé que le développement serait dorénavant assuré par Abstraction Games. À cette occasion, les développeurs ont décidé de proposer une mise à jour gratuite ajoutant des mécaniques au jeu.

Concernant les nouveautés, les joueurs peuvent maintenant accueillir des touristes qui pourront noter leurs séjours, et ainsi nous permettre de débloquer diverses récompenses. Afin d’offrir les meilleures vacances possible, il sera alors possible de construire des hôtels, mais aussi des parcs d’attraction, et un safari de la colonie à Rover. Un peu à la manière d’un Jurassic World: Evolution, il faudra donc satisfaire les demandes des visiteurs afin d’assurer l’arrivée accrue des touristes.

Mais Paradox interractive précise bel et bien que cette update n’est que le début d’un renouveau pour Surviving Mars, et le nouveau DLC en est la preuve. Pour les joueurs prêts à mettre la main au portefeuille, un nouveau pack de bâtiments est disponible avec des crèches, de nouveaux appartements, mais aussi de nouveaux bâtiments de sécurité. Un DLC certes cosmétique, mais qui fait tout de même plaisir. Qu’on se rassure tout de même, les développeurs ont d’ores et déjà annoncé un plus gros DLC pour la fin d’année sans toutefois nous en dire plus.