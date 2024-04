Stop Killing Games – Est-on propriétaire de ses jeux ?

Un youtubeur, Ross Scott de la chaîne Accursed Farms, a mis en ligne une pétition pour faire bouger les lignes quant à la préservation des jeux vidéo. Stop Killing Games, nom de la pétition dont nous allons parler, est une astuce juridique et un véritable tutoriel pour forcer une avancée législative en fonction du pays dans lequel vous vivez.

Suite à la fermeture des serveurs de The Crew, un jeu parmi tant d’autres, Ross Scott a décidé d’ouvrir un site web recueillant les signatures de joueurs voulant avoir un impact sur le jeu vidéo et leur préservation. En effet, en Angleterre notamment, une pétition signée par plus de 100,000 personnes oblige une discussion au Parlement et une législation sur la situation.

Rappelons qu’actuellement, en France, une plainte est déposée à la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes contre Ubisoft. La plainte concerne évidemment The Crew et sa disparition des stores mais aussi de la fermeture des serveurs, rendant le jeu multijoueur en ligne impossible sans aucune proposition d’alternative par Ubisoft.

C’est tout de même l’occasion de rappeler que juridiquement, les studios sont dans leurs droits. Les conditions générales d’utilisations que chacun accepte avant de lancer son jeu stipule clairement, que le joueur ne possède pas le jeu qu’il a acheté, que le jeu soit en version physique ou non n’y change d’ailleurs plus grand-chose. En clair, vous êtes propriétaire d’un droit d’utilisation mais pas d’un jeu.

Plusieurs entités, comme GOG par exemple, vendent des jeux sans DRM, vous êtes donc dans ce cas, propriétaire des fichiers du jeu. Vous n’avez pas besoin de connexion internet pour jouer, vous pouvez copier vos fichiers sur un disque dur et jouer depuis n’importe quel ordinateur, bref, vous possédez votre jeu et vous êtes à l’abri de décision arbitraire de fermeture de serveur.

Avec ce genre de propriétés, les joueurs peuvent souvent host les serveurs grâce au peer-to-peer, rendant le jeu presque immortel tant qu’une communauté est là pour le faire vivre. Destin beaucoup plus souhaitable que celui du chef d’hôpital qui débranche arbitrairement un jeu pour avoir un lit en moins à payer.

Pour une console de salon, les choses sont beaucoup plus compliquées car il n’existe qu’un seul store. Avec cette aberration en termes de concurrence, il est impossible pour les joueurs sur console de posséder réellement leurs jeux. Avec des écosystèmes totalement imperméables, les différentes marques abusent de leur monopole et pratique un prix le plus élevé possible.

On saluera donc l’initiative concernée de Ross Scott avec Stop Killing Games. Dans une atmosphère assez anxiogène sur la propriété même de nos jeux achetés, doucement inquiéter les entreprises qui n’hésitent pas à abuser de leur position de monopole relève du simple donnant donnant.