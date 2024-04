Alpha Protocol – Back dans les bacs

Développé par Obsidian, Alpha Protocol est un jeu sorti en 2010 durant l’époque bénie du RPG. Petit retour sur le CV d’Obsidian Entertainment : KOTOR, Neverwinter, Fallout: New Vegas, nous sommes sur un poids lourd du jeu vidéo à n’en pas douter.

Alpha Protocol est donc un RPG qui propose un univers de type espionnage avec des composantes scénaristiques très fortes, des choix qui influent vraiment sur le scénario, des personnages profonds, etc.

Néanmoins déjà en retard à sa sortie sur la partie graphique, le jeu pâtira de cette forme pas assez désirable, la mise en scène et les animations sont clairement en dessous même pour l’époque, et seront une des raisons de son funeste destin.

Le jeu connaîtra en effet un destin assez malheureux. Retiré de la vente quelque temps après sa parution, il disparaît complètement des ventes, par manque de succès mais aussi à cause des droits d’exploitation.

Ce retrait des stores pose la question de la sauvegarde du jeu vidéo, média qui souffre encore de sa légitimité. Qui se poserait la question de laisser mourir ou non un manuscrit inédit d’un grand auteur ? Quand vient la question autour d’un Alpha Protocol ou d’un Spec Ops: The Line, le consensus est moins évident.

Si le jeu existe toujours en version physique, il est devenu impossible de l’acheter en dématérialisé. Tout ça, c’était sans compter sur GoG. GoG est un store pour PC qui vend des jeux sans DRM et qui entame une véritable lutte pour sauvegarder et restaurer le jeu vidéo. Cela s’est traduit par une véritable bataille pour retrouver et acquérir les droits pour pouvoir proposer de nouveau Alpha Protocol.

Ce travail de GoG met en lumière l’absence de réel intérêt de la part de Steam de patcher correctement ses jeux. Beaucoup se rappellent la disponibilité à l’achat sur Steam de Command & Conquer, de Kotor ou bien encore de Battlefront mais sans aucun patch. Les joueurs se retrouvaient donc avec des jeux injouables sur les dernières versions de Windows sans provoquer d’émoi particulier de la part de Steam…

Les patchs sur Steam sont finalement arrivés (pour les jeux populaires comme ceux précédemment cités) mais beaucoup de jeux rétro restent dans cette zone d’ombre : disponibles à l’achat mais injouables.

En remettant Alpha Protocol sur le devant de la scène, GoG fait plus que sauvegarder le jeu vidéo, il lutte également pour la légitimité de notre média favori. Si les mastodontes comme Epic ou Steam ne réalisent pas ce travail de fond, c’est évidemment parce que la manœuvre n’est pas assez lucrative. Dommage que ce ne soit pas les grands groupes qui soient des modèles de vertu, mais personne ne sera réellement étonné.