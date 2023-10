Still Wakes the Deep – Du gameplay en pleine tempête

Assurément, les plateformes pétrolières inspirent ! A peine deux mois après la sortie de Under the Waves par Parallel Studio, voici que le studio The Chinese Room (britannique comme son nom ne l’indique pas) dégaine une vidéo de gameplay pour Still Wakes the Deep, qui vient également nous emmener en mer du Nord. Néanmoins, ici, point de mélancolie : c’est bien l’horreur que l’on est venue chercher.

Les quelques bribes publiées concernant l’intrigue nous apprennent que le jeu nous emmène dans les années 70s (autre similitude avec Under the Waves, décidément), sur une plateforme fictive au large de l’Ecosse où le forage a réveillé une puissance surnaturelle qui s’en est prise aux ouvriers. Isolé en pleine tempête, le personnage que l’on incarne se met ainsi à la recherche et au secours de son équipage tandis que tout s’effondre autour de lui. Les images font ainsi état d’une atmosphère anxiogène, dans laquelle les couloirs inondés succèdent aux passerelles écroulées : difficile de ne pas penser, également, à la base sous-marine de SOMA.

Cette vidéo de gameplay n’en montre justement pas beaucoup, de gameplay, et pour cause : Still Wakes the Deep s’annonce comme un walking simulator, dans lequel l’exploration à la première personne et la narration sont privilégiées aux interactions avec l’environnement. The Chinese Room, à qui l’on doit déjà Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs ou encore Everybody’s Gone to the Rapture, reste ainsi dans son genre de prédilection. A noter que le studio a repris en parallèle le développement du jeu de rôle Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, qui avait été initié par Hardsuit Labs.

Avis aux impatients : l’échéance approche, mais Still Wakes the Deep ne nous fera pas frissonner à temps pour Halloween puisqu’on l’attend plutôt pour début 2024. L’aventure pourra se faire sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, où elle sera d’ailleurs disponible sur le Game Pass dès sa sortie.