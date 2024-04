Stellar Blade – Une nouvelle petite polémique avant la sortie

À Paraitre ce vendredi 26 avril, Stellar Blade risque bien de défrayer la chronique encore un peu plus que lors des dernières semaines. Non seulement parce que celle liée à l’hypersexualisation de la femme dans le jeu risque de rejaillir dès lors que les joueurs pourront mettre la main dessus, mais aussi parce qu’il s’annonce vraiment très bon. Son Metacritic actuel étant de 82 pour le moment, il y a forte à parier que l’on est bien à l’aube de la naissance d’une nouvelle licence forte pour Sony, si les ventes sont aussi au rendez-vous bien évidemment.

La polémique du jour et qui concerne encore une fois le jeu de Shift Up nous vient dans un premier temps de l’influenceur/streamer Lance McDonald qui a profité de la levée de l’embargo de Stellar Blade pour partager l’une de ses découvertes pour le moins énigmatique et que l’on espère non intentionnelle de la part des développeurs. En effet, au détour d’une ruelle et proche d’un lieu important dans lequel se rend Eve, l’héroïne, était affiché un graffiti qui couplé avec la pancarte indiquant l’emplacement du magasin d’un personnage nommé Roxanne formait le mot « Hard R Shop ».

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le terme « hard R » est un dérivé du « N word » qui est souvent employé aux États-Unis (entre autres) par des personnes profondément racistes. Alors, on se doute qu’il s’agit plus d’une erreur d’inattention de la part des coréens de Shift UP, mais le fait est que c’est encore là sujet à polémique et que le jeu n’en a pas forcément besoin. Néanmoins, Stellar Balde a toujours réussi à surfer sur les procès d’intention qu’on lui a fait depuis son annonce, et cela lui a même permis de gagner une visibilité auprès des joueurs qu’il n’aurait peut-être pas eu sans cela.

Nos confrères d’IGN US ont alors pris sur eux de contacter Sony concernant cette nouvelle affaire et l’éditeur s’est empressé de calmer le jeu en confirmant qu’il s’agissait là d’une malencontreuse coïncidence et qu’en aucun cas ce n’était là quelque chose de voulu donc. La firme japonaise a même précisé que la chose disparaitrait avec la mise à jour day-one :

L’emplacement de deux assets graphiques à proximité l’un de l’autre dans Stellar Blade a donné lieu à une phrase répréhensible involontaire. Shift Up n’avait pas l’intention de créer une œuvre graphique offensante et remplacera les graffitis lors de la mise à jour du jour 1.

Voilà qui a le mérite d’être clair, d’autant plus que cette mention a déjà disparu de Stellar Blade, comme en atteste le screenshot pris par Kotaku quelques heures plus tard au même endroit. Le terme « hard » ayant été d’ores et déjà remplacé par celui de « crime ». C’est ce que l’on appelle réagir très rapidement, surement dans un souci d’image, mais aussi pour éviter une nouvelle grosse polémique autour du jeu, car être taxé de sexisme semble encore malheureusement passer en 2024, mais l’être de racisme est une tout autre histoire.