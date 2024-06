State of Decay 3 – Un simple acte de présence

State of Decay 3 est-il prévu pour cette fin d’année ? Pour l’année prochaine ? Pour bien plus tard ? Difficile à dire tant la communication autour du prochain jeu d’Undead Labs est remarquablement inexistante. Pourtant, le studio avait fait fort en 2018 avec State of Decay 2 qui proposait une expérience bien plus complète et plaisante que son iconique prédécesseur.

Cela fait déjà quatre ans depuis la publication du trailer annonçant en grandes pompes State of Decay 3. Un trailer dont l’ambition ne se limitait pas à confirmer l’existence du jeu en développement, mais visait également à rassurer la communauté -qui a dû se contenter des DLC particulièrement maigres et inutiles de State of Decay 2- en présentant des nouveautés.

Ainsi, ce modeste trailer dévoilait un personnage évoluant dans un environnement enneigé, ce qui était alors du jamais-vu pour la franchise et suppose de nouvelles mécaniques de survie (gestion de la chaleur, vêtements chauds) tout autant que de gameplay pures : la neige peut-elle ralentir les zombies et les humains ?

Ce trailer se concluait sur l’apparition d’un cerf-zombie : là encore, du jamais-vu pour la série et qui ouvre la porte à une énorme variété d’ennemis intéressants et largement sous-exploités dans les jeux traitant de monde post-apocalyptique et de pandémie zombifiante.

Où en sommes-nous quatre ans plus tard ? Eh bien, loin, très loin, très très loin en arrière. Dans le nouveau trailer présenté au Xbox Games Showcase 2024, il n’y a plus rien de nouveau et on nous présente même deux zombies spéciaux présents dans le jeu précédent comme menaces soudaines pour le groupe de survivant. Pire, ces deux zombies que l’on connaît très bien, le Hurleur et le Mastodonte, sont quasiment le focus de la vidéo qui s’achève sans la moindre once de vergogne sur un point visiblement infesté par la Peste de State of Decay 2.

Ceux qui espéraient que State of Decay 3 puisse être l’opportunité pour le studio de transporter la série vers des cartes purement urbaines risquent d’être déçus puisque l’on nous présente simplement des routes forestières et une station-service. Quant aux quelques secondes de gameplay habilement glissées dans la vidéo, on a beau scruter les mouvements et les actions des personnages, là aussi il n’y a rien de nouveau à se mettre sous la dent.

Au final, on a l’impression qu’Undead Labs a produit le trailer le plus consensuel possible pour State of Decay 3, ne souhaitant visiblement pas risquer de faire des fausses promesses ou révisant peut-être leurs ambitions à la baisse pour le prochain titre. En l’état, le trailer est largement suffisant pour susciter l’intérêt de nouveaux joueurs, mais les familiers de la franchise ne verront sans doute pas autre chose qu’un trailer pour State of Decay 2.