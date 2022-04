State of Decay 3 – Bloqué en pré-production à cause de tensions internes

L’un après l’autre, les projets de nombreux studios semblent être retardés, voire bloqués. C’est le cas de State of Decay 3 qui serait bloqué en pré-production. Si pour certains studios, la raison est le retard pris à cause de la crise sanitaire, pour Undead Labs, ce serait lié à des affaires de mauvais management, de harcèlement et de discrimination, qui, décidément, semblent s’être enracinés dans le monde du jeu vidéo.

C’est au travers d’une enquête de Kotaku basée sur les témoignages d’une douzaine d’employés et anciens employés du studio que l’on apprend que l’ambiance au sein de Undead Labs s’est dégradée depuis le rachat par Microsoft en juin 2018. Depuis, le studio semble s’enliser dans la boue, ne dirigeant pas sa transformation de studio indépendant à celui de membre officiel des studios Xbox.

Ces tensions viennent perturber le développement du troisième opus de State of Decay, annoncé en juillet 2020, et qui serait encore à l’étape de pré-production. D’après les employés, les problèmes sont arrivés après la sortie de State of Decay 2 et le rachat du studio par Microsoft. Ces derniers temps, nous assistons à une véritable course aux rachats de studio, mais en oubliant presque ce que cela implique pour les studios indépendants concernés.

» Notre effondrement est venu de l’intérieur, et nous aurions pu profiter de l’aide de Microsoft. «

La principale peur pour Undead Labs, c’était que Microsoft agisse au sein des affaires du studio, et pourtant, c’est l’inverse qui s’est produit. Les effectifs ont doublé de taille pour assurer le suivi au niveau de State of Decay 2 qui est un jeu-service et a donc besoin de nouveau contenu. Les objectifs n’étaient plus les mêmes et le studio n’a pas su faire face à cette trop grande autonomie accordée par le constructeur.

Au-delà de ça, le problème vient bien de l’intérieur avec notamment l’équipe de managers qui a mis en place une culture d’entreprise avec des tendances racistes et sexistes. Plusieurs comportements et paroles discriminatoires envers les femmes, les personnes non-binaires et d’autres minorités seraient également à l’origine des mésententes au sein des équipes.

» La culture d’entreprise que le studio avait jusqu’à récemment n’était pas la plus hospitalière pour quiconque n’était pas un homme cisgenre hétéro blanc. Cela s’est amélioré au cours des six derniers mois environ. Mais le studio a embauché beaucoup de talents divers qu’il n’a pas suffisamment soutenus dans le passé. «

Philip Holt a pris les rênes depuis fin 2019 et il est également pointé du doigt en ce qui concerne les tensions au sein du studio. Il est décrit comme toxique et fait preuve d’un népotisme clair, faisant passer son bien avant celui de l’équipe, en favorisant le recrutement de ses amis. Même si Microsoft nie ces accusations en expliquant qu’Undead Labs a mis en place « un processus d’embauche rigoureux et standardisé », il n’empêche que ces comportements toxiques ne sont jamais punis. Malgré une nouvelle directrice RH, rien ne semble changer, poussant certains employés à quitter le studio.

Ces tensions ont quand même fait l’objet de deux réunions avec Microsoft qui, après avoir reçu une série de témoignages négatifs, aurait enfin décidé d’agir. Deux réunions qui semblent très maigres au vu de la situation du studio qui se serait améliorée depuis avec des formations pour les cadres et des ateliers sur le harcèlement sexuel.

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, State of Decay 3 est bloqué en pré-production. Le rachat a entraîné une division au sein du studio : des équipes travaillent sur State of Decay 2 et d’autres sur le troisième opus. Cependant, personne n’avait une définition claire de ce que devait être le troisième opus et personne n’avait les mêmes envies. Le titre était ambitieux et nécessitait donc un rachat tant le budget était conséquent.

Plusieurs prototypes ont été présentés. Les équipes étaient en compétition sans avoir de liens et d’échanges renforçant encore plus les tensions. Les employés étaient mutés d’une équipe à l’autre tous les trois mois, empêchant la progression sereine du projet. Les équipes travaillaient sur de nouvelles fonctionnalités sans avoir de directives claires. Difficile d’avancer dans ce genre de situation. De plus, selon un ancien employé, la direction ignorait les corrections de bugs et souhaitait voir du progrès rapidement même s’ils sont « artificiels ».

» Les étapes clés consistaient en une pile de fonctionnalités disjointes qui visaient moins à créer un jeu vidéo amusant qu’à cocher une liste. «

Si en septembre dernier, il y a bien eu une démo, elle n’est que le fruit de beaucoup de pression infligée à l’équipe de la part de Holt. Si l’ambiance et les esprits semblent changer au sein du studio Undead Labs, il faudra s’assurer de ne pas répéter les erreurs du passé. Difficile lorsque l’on garde à sa tête le même président accusé de comportements toxiques.