Star Trek: Infinite – Vous reprendrez bien un Stellaris sauce Star Trek ?

Le Summer Game Fest a sans doute laissé sur leur faim de nombreux fans qui se préparaient à de grandes annonces concernant les sorties à venir. Sont-ils tous déçus ? Pas vraiment, demeurent en effet les irréductibles amateurs de jeux de grande stratégie, qui ont ainsi pu être gentiment surpris en découvrant l’annonce de Star Trek: Infinite.

Car, qui dit jeu de grande stratégie, dit forcément Paradox Interactive. Sauf que cette fois, nos amis Suédois ne sont pas aux commandes du vaisseau et se contentent d’éditer le titre depuis leur centre de contrôle terrien. C’est en effet le studio argentin, Numble Giant Entertainement, qu’on connaît essentiellement pour Hellbound et Quantum League, qui développe donc ce jeu situé dans l’iconique franchise de science-fiction.

La bande-annonce est courte, et le jeu sera totalement dévoilé le 16 juin, soit le Picard Day, cependant, on peut y voir quelques personnages incontournables comme Ducas, Gowron et, précisément, Picard. Le trailer d’annonce met essentiellement en scène des vaisseaux de la Fédération des Planètes Unies, s’approchant d’un vaisseau cubique Borg, lequel leur ordonne de capituler.

Pour rappel, les Borgs sont des antagonistes récurrents de la Fédération dans l’univers de Star Trek. Il s’agit d’une faction eugéniste et, plus ou moins, transhumaniste, qui cherche à assimiler (politiquement et biologiquement) les autres races en vue d’atteindre une forme de perfection. En cela, ils sont assez proches des Kert de Mass Effect: Andromeda, la dimension religieuse de l’objectif en moins. On retrouve dans le trailer leur phrase récurrente : « Toute résistance est futile », ce qui donne plutôt bien le ton et leurs intentions, il faut leur accorder cela.

Plus important encore, la toute fin du trailer nous présente très brièvement ce qui semble être du gameplay, avec une large vue de la carte spatiale. Il est difficile de ne pas y voir l’ombre gigantesque de Stellaris, titre particulièrement populaire, apprécié et prolifique de Paradox. On reconnaît bien là, dans ces quelques secondes du trailer de Star Trek: Infinite, la patte visuelle de Stellaris, et ces grands ensembles politiques impériaux ou fédéraux qui finissent par se former au cours d’une partie.

Reste donc à savoir s’il s’agit d’un reskin de Stellaris, ou bien, s’il s’agit pour les développeurs argentins de bâtir par-dessus le savoir-faire de Paradox et proposer une expérience améliorée, un peu différente, et peut-être un peu plus casual. Dans tous les cas, on se doute que la diplomatie et l’exploration seront au cœur de l’expérience de ce Star Trek: Infinite.