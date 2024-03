Squirrel With A Gun – Une date de sortie pour semer le chaos

À la question « quel est d’après vous l’animal le plus adorable, gracieux, agile, ingénieux et philosophe qui soit ? », il est certain que vous répondriez de manière absolument unanime l’écureuil (tandis que les gens bizarres parleront de chats et autres parasites).

Sauf que la vie d’un écureuil est parfois compliquée et le manque de compréhension du voisinage humain peut amener à des malentendus regrettables. Squirrel With a Gun compte néanmoins remédier à cette injustice insoutenable.

Squirrel With A Gun vous propose d’incarner un écureuil essayant de s’échapper d’un complexe gouvernemental et des Agents lancés à sa poursuite, puis de semer le chaos dans un quartier assez tranquille, entre deux caresses de la part de passants insouciants.

Au menu, glands dorés à récupérer lors de phases de plateformes et de puzzles, déplacement dans un open world à bord de voitures télécommandées et combats à coups de morsures contre vos ravisseurs, ou par le biais d’un…pistolet, lance-grenade, fusil sniper et autres uzi.

L’on reste évidemment très loin de l’impertinence et de la vulgarité d’un Conker’s Bad Fur Day, le principal écureuil iconique du monde du jeu vidéo. Ou de la quiétude et de la contemplation d’un Stray. Ici l’humour absurde et jeu fondamentalement sandbox sont de mise, à la manière d’un Destroy All Humans! On a presque l’impression de voir un Skaven en fuite créer maladroitement du chaos bien malgré lui, avant de sombrer dans la frénésie.

Après avoir été annoncé en 2023, un nouveau trailer sorti aujourd’hui officialise 2024 comme année de sortie, avec une fenêtre en vue pour l’automne ainsi que quelques nouveaux extraits de gameplay. Entre deux sorties de AAA et AAAA parfois affligeantes, souvent décevantes, Squirrel With A Gun va arriver avec une formule extrêmement simple mais à priori assez sympathique, permettant à nos nobles amis sciuridés de prendre leur revanche ô combien méritée.

Il s’agira du premier jeu du studio Dee Dee Creations LLC, édité par Maximum Entertainement, un éditeur californien que l’on retrouve derrière de nombreux jeux indépendants, à qui l’on souhaite bien du succès dans l’état actuel de l’industrie.