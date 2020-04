Spring Split 2020 – Clap de fin pour le LEC et les LCS

Le LEC et les LCS connaissent leurs vainqueurs pour le Spring Split 2020

Après le doute sur la possibilité de finir la saison, le Spring Split 2020 est enfin arrivé à son terme en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, les Play-Offs ont été pleins de suspense puisque le premier match opposant G2 Esports, six fois champion d’Europe, finaliste des derniers championnats du monde et un des favoris pour le titre, à MAD Lions, nouvelle écurie en LEC, a vu la défaite des G2 sur un score de 2-3 pour les MAD Lions qui continuent leur route en envoyant les G2 en Loser Bracket. Pour le deuxième match du week-end, les Fnatic, eux aussi parmi les favoris pour la victoire finale, se sont imposés assez facilement face à Origen sur un score de 3-1 et se retrouveront face aux MAD Lions au deuxième tour .

Le troisième match a opposé les Misfits Gaming à Rogue. Ces deux équipes, au vu de leurs performances en saison régulière, ont été envoyées directement en Loser Bracket. Misfits a beaucoup déçu (plus que Rogue) et se fait éliminer des Play-offs sur un score de 1-3. Rogue passe au tour suivant et affrontera Origen la semaine suivante. Origen a montré que Rogue était bien dessous en s’en séparant d’un 3-1.

Dans le Winner Bracket, Fnatic a exposé sa domination totale dans ces Play-Offs en balayant MAD Lions d’un 3-0 net et sans bavure, prouvant qu’ils sont bel et bien favoris pour le titre. Le lendemain, G2 se débarrasse d’Origen sur un score de 3-1 et non sans difficulté. Pour le dernier match du Loser Bracket, G2 et MAD Lions se retrouveront pour un match retour et c’est G2 qui ressort vainqueur avec un 3-1 qui ne laisse pourtant pas entrevoir une domination aussi nette que celle attendue et proposée par les Fnatic, notamment sur la Botlane où Caps (ou “Craps” en l’occurrence) n’a pas été très flamboyant jusqu’à présent. Les G2 rejoignent donc les Fnatic en finale du Spring Split 2020

L’heure de la finale tant attendue est enfin arrivée et la rivalité entre les deux équipes va pouvoir continuer (ou s’arrêter), car cette finale possède une saveur toute particulière. En effet, Rekkles et Caps, anciens coéquipiers chez Fnatic, vont s’affronter au même poste (Caps étant passé du Mid au Bot). De plus, G2 a la possibilité d’égaliser le nombre de titres Européens remportés par Fnatic (sept titres contre six pour G2), ce qui renforcerait la position de Perkz (Midlaner chez G2) en tant que joueur le plus titré d’Europe (six titres avant ce match).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, G2 n’a fait qu’une bouchée de Fnatic, si bien que qu’une série de memes s’en est suivie sur les réseaux sociaux.

👟 SPAM 👟 THIS 👟 SHOE 👟 TO 👟 HELP 👟 G2 👟 pic.twitter.com/slUOC5mgMI — G2 Esports (@G2esports) April 19, 2020

Rekkles n’a rien pu faire pour empêcher son équipe de se faire 3-0 de manière très sévère et a conclu ce Split par une finale assez décevante pour les fans.

Côté Amérique du Nord, assez peu de suspense. À l’image de la saison régulière, Cloud 9 a largement dominé ces Play-Offs en passant tout proche d’un parcours parfait (une seule manche de perdue sur les phases éliminatoires). Après avoir inscrit ces cinq joueurs dans l’équipe MVP de la saison régulière, C9 a prouvé que cette année, ils étaient seuls en Amérique du Nord, et au vu de leurs performances, on peut totalement espérer que Cloud 9 va briser des rêves lors des compétitions internationales, un peu à l’image du trophée qu’ils ont cassé peu de temps après leur sacre.

Malheureusement pour le public nord-américain, Cloud 9 n’aura pas l’occasion de briller à la mi-saison, car le Mid-Season Invitational n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier. Et pour éviter de pénaliser les plus grosses régions, Riot Games a décidé d’offrir une place de plus à l’Europe et à la Chine pour les Worlds de 2020, de quoi ravir les fans européens.