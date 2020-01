League of Legends – Une saison 10 rythmée par Imagine Dragons

Le MOBA le plus populaire du monde en est aujourd’hui à sa dixième saison. League of Legends a parcouru un long chemin au fil des années en ayant aujourd’hui à son actif plus de 100 millions de joueurs qui se connectent chaque mois sur la Faille de l’invocateur.

Tous les yeux sont alors rivés sur Riot Games et la préparation de la prochaine saison du MOBA. Après une année 2019 assez controversée, l’éditeur a maintenant besoin de remonter la pente avec une nouvelle saison beaucoup plus ouverte aux changements. Ce que les fans reprochent au système de ranking actuel est lié au fait qu’à chaque saison, la progression du joueur est plus ou moins réinitialisée, et pour se reclasser, on repart de zéro et on croise les doigts sur ses 10 games de placement, en espérant tout de même se rapprocher de son ranking précédent. Riot Games a alors décidé d’entamer une réflexion plus approfondie pour faire de cette saison 10 une saison “sans faille”.

Une saison 10 qui se fête en musique avec un mode et un champion !

Dès 5 heures du matin, les joueurs étaient présents ce 10 janvier 2020 pour entamer leurs premières parties classées sur LoL, avec en tête le remix épique “Warriors” du groupe Imagine Dragons présent dans la vidéo d’inauguration de la saison 2020. Par ailleurs, la cinématique retrace le parcours des champions emblématiques du jeu s’unissant pour vaincre leur ennemi, Jayce, Lux et Galio faisant équipe pour éliminer Sylas.

La saison 10 signe également l’arrivée de Sett, un champion hybride déjà disponible à la carrière d’ADC. Pour en savoir plus, son histoire est déjà retracée sur le site officiel de League of Legends. Enfin, LoL accueillera également un monde temporaire de l’année appelé Mecha Kingdoms. Son arrivée est prévue pour le 15 janvier, et il sera accompagné de skins exclusifs au monde, mais également pour le nouveau champion Sett.