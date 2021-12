Splinter Cell – Sam Fisher sort enfin de l’ombre

L’année prochaine marquera les vingt ans de Splinter Cell et de son espion figurant parmi les plus célèbres du jeu vidéo, Sam Fisher. Pour célébrer cet événement, Ubisoft a annoncé officiellement que la licence serait de retour.

En effet, en ces temps de remakes à gogos, Ubisoft a décidé de faire revenir la licence sur le devant de la scène avec un remake du premier épisode sorti en 2002 plutôt que de proposer un nouveau titre. Huit ans après le dernier, Blacklist, et parce qu’aucune image n’a encore été montrée, Ubisoft oriente sa communication sur la nostalgie avec une vidéo d’une dizaine de minutes revenant sur l’opus fondateur de la licence Splinter Cell.

Sam Fisher aura sauté une génération complète de machines, et les membres de l’équipe sur le projet expliquent que pour remettre la licence sur le devant de la scène, il est nécessaire d’assurer le coup à l’aide d’un remake plutôt que de passer complètement à côté avec une nouveauté. Une décision qui semble être mûrement réfléchie par les équipes et qui, on l’espère, ne massacrera pas la licence.

Surtout que pendant son absence, les joueurs ont pu se glisser dans la peau d’un autre espion et principal concurrent : Hitman. Le remake devra donc tenter de relever le défi d’apporter de la modernité et de proposer la licence à un nouveau public qui n’aura peut-être pas joué au titre de 2002. Pour ce remake, Ubisoft Toronto va s’appuyer sur le Snowdrop Engine, le moteur de jeu utilisé pour le prochain Avatar: Frontiers of Pandora et le futur jeu Star Wars.

Dans une interview, le directeur créatif Matt West a annoncé que des graphismes et surtout un gameplay de nouvelle génération seraient au rendez-vous. Cela sous-entend que des modifications pourraient être effectuées. Rassurez-vous, Matt West promet de conserver l’identité de la licence Splinter Cell et de ce qu’elle peut représenter au travers d’un slogan : « Respectez les lunettes », un clin d’œil évident aux fameuses lunettes de vision nocturne de Sam Fisher.

Bien que nous soyons encore aux tout premiers stades du développement, ce que nous essayons de faire est de nous assurer que l’esprit des premiers jeux reste intact, et de conserver l’identité Splinter Cell. Nous allons conserver son aspect linéaire comme les jeux originaux, et non pas en faire un monde ouvert. – Matt West, directeur créatif Ubisoft

Pour réaliser ce nouveau projet, la campagne de recrutement est officiellement ouverte. La production ne faisant que commencer, nous n’avons encore ni date de sortie, ni support…