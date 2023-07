Dorfromantik – Primé aux Spiel des Jahres, c’est une première

Chaque année, au mois de juillet, tous les regards des fans de jeux de société se tournent vers l’Allemagne pour les célèbres Spiel des Jahres (jeu de l’année en allemand). Considéré comme le prix de plus prestigieux de l’univers des jeux de plateaux, et ayant acquis un rayonnement mondial, le Spiel des Jahres a déjà récompensé par le passé Kingdomino, Catan, ou encore l’excellent Sherlock Holmes, Détective Conseil pour ne citer qu’eux. Pour 2023, le jury, composé de journalistes spécialisés a rendu son verdict. Le jeu de l’année est Dorfromantik, de Michael Palm et Lukas Zach.

Pourquoi cette news sur un site spécialisé jeu vidéo, nous direz-vous ? Tout simplement, car Dorfromantik restera à jamais le premier dans son genre. C’est en effet la première fois que le jeu de société de l’année est décerné à une adaptation de jeu vidéo. Le jeu de gestion de type city-builder a d’abord vu le jour sur PC et Nintendo Switch en 2022, avant d’être disponible dans vos ludothèques.

Dans Dorfromantik, le concept est simple. Armé de tuiles représentant divers environnements (forêts, ville, champs…) le joueur doit créer un monde harmonieux et pacifique, en respectant certaines consignes de placement et quêtes qui lui seront données. Le jeu vidéo est prévu pour être joué en solo alors que le jeu de société est lui jouable jusqu’à 6 personnes. Lorsqu’on s’arrête au visuel, le jeu n’apporte rien d’exceptionnel, même si les tuiles sont très jolies. Il se rapproche de grands classiques du jeu de société comme Catan et Carcassonne dans sa dynamique et son système de pose de tuiles.

Mais le jeu présente beaucoup d’autres atouts, que ce soit dans sa version plateau ou version jeu vidéo. Après tout, on ne devient pas Spiel de Jahres par hasard. Et on n’atteint pas les 97% de critiques positives sur Steam sans raison non plus. Victime de son succès, le jeu de plateau est déjà difficilement trouvable, mais rien ne vous empêche de vous rabattre sur le jeu vidéo, également de bonne facture, et rappelons-le, base du succès de l’oeuvre. Nous lui avions d’ailleurs consacré un article dans nos colonnes.

Une chose est sûre, jeux de société et jeux vidéo sont de plus en plus étroitement liés. Pour la première fois, une adaptation de jeu vidéo remporte le prix de jeu de société de l’année, mais on ne compte plus les jeux qui ont pris le chemin inverse. Faites un tour sur Steam dans la rubrique jeu de plateaux, et vous serez surpris. Root, Les aventuriers du rail, Catan, Terraforming Mars ou encore Munchkin, les adaptations s’enchainent, souvent avec réussite. Les jeux de société sont souvent peu chers à adapter, et le public est au rendez-vous.

Jouer à ses jeux favoris partout, avec sa tablette ou son téléphone portable, sans avoir à lire toutes les règles ou prendre des heures à installer le plateau, pour certains joueurs, c’est une aubaine, et les éditeurs l’ont bien compris. Pour d’autres, jouer devant un écran est l’antithèse même du jeu de société, qui par définition se joue en groupe, avec toutes les interactions que cela implique. Les deux avis se défendent, mais le principal, c’est finalement que chacun y trouve son compte, et puisse s’amuser à sa manière. Félicitations à Dorfromantik, qui restera à jamais le premier, et espérons le, pas le dernier.