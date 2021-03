Dorfromantik – Un accès anticipé pour créer votre village en toute sérénité.

Voici Dorfromantik, un jeu Allemand, édité et développé par Toukana Interactive (auteurs de Pictopix et The Looter par exemple), et ce que l’on appelle communément un city-builder, un type de jeu dans lequel vous devrez créer votre ville-village-empire etc… Mais c’est également un jeu de stratégie et de simulation, indépendant, casual et puzzle-game, rien que ça !

Le visuel de Dorfromantik est très épuré, assez simpliste, et pourtant, il se dégage une certaine ambiance, un certain charme, une identité visuelle, et c’est sans parler de l’ambiance sonore très zen. Pas question d’octogone comme disent les rappeurs, ici c’est le calme, la sérénité et les surface hexagonales qui vont êtres utilisées. En effet, vous disposez de blocs que vous pouvez, comme ci-dessus, poser les uns contre les autres afin de créer un biome, cohérent, vous donnant ainsi la possibilité d’agrandir votre petit village (au début) et de récolter des points.

Vous commencez donc avec ces surfaces générés aléatoirement, en pile, en commençant par celles du dessus, et vous pouvez les placer en changeant l’orientation si vous le souhaitez. Vous avez ainsi plusieurs types de biomes comme les champs, forêts, plan d’eau, ville…Et selon la qualité de vos formations, vous serez récompensés par des points, qui peuvent être vus comme un challenge si vous le souhaitez pour obtenir le meilleur score et vous mesurer aux autres joueurs sur Dorfromantik.

Ainsi, plus le temps passera, et plus votre empire deviendra complexe, avec de nouvelles type de tuiles, de nouvelles époques “voitures, bateaux, machines à vapeur…”, et vous aurez également à réaliser des défis qui vous récompenseront pour étendre plus efficacement votre territoire, en effet, réussir ces missions augmentera votre nombre de cases disponibles.

Vous pouvez vous essayer à Dorfromantik, le village romantique en accès anticipé dès ce 25 Mars via Steam ou GOG, sur PC.