SpeeDons 2023 – Interview de Chachamaxx & Jarm0u

Chargés de combler les vides dans les phases de jeu moins intenses, les ambianceurs de SpeeDons sont les voix de l’événement qui enflamment la salle, remercient les donateurs, et assurent le spectacle. Au nombre de treize cette année, le groupe s’est agrandi cette année, avec notamment plus de voix féminines. Nous avons pu nous entretenir avec deux d’entre eux, Jarm0u et Chachamaxx, la comédienne et son compère dont les rires, les larmes et les cris auront accompagné ceux des spectateurs pendant toute la durée du marathon.

Ils se seront notamment illustrés cette année par leurs splendides tenues aux couleurs 8 bits, plus pimpantes les unes que les autres, et par leurs différents costumes semblant marquer la percée du cosplay dans SpeeDons.

Ces deux commentateurs et ambianceurs sont également speedrunner et speedrunneuse : Jarm0u est très active sur la scène de Super Mario Kart et Tintin au Tibet (sur lequel elle avait fait une run l’année dernière), tandis que Chachamaxx se sera imposé sur des jeux comme Shantae, Sonic Chaos et Mario Kart 8 Deluxe.

Autrement dit, ils étaient tous deux des hôtes parfaits pour l’événement, auquel Jarm0u participait pour la première fois en tant qu’ambianceuse, et il va sans dire que nous espérons les retrouver l’année prochaine. Pour satisfaire notre curiosité, ils ont accepté de répondre à nos questions (pas vraiment sérieuses, ce qui était fort à propos), en s’ouvrant sur le rapport qu’ils entretiennent avec le speedrun, discipline tenant plus de l’amour vache pour un jeu qu’autre chose – un die & retry for life.

Solaires, drôles et joviaux, nous vous invitons à apprécier l’incroyable énergie positive qu’ils partagent pour le plus grand bonheur des compétiteurs comme des spectateurs. De notre côté, ils auront su nous maintenir éveillés durant les runs nocturnes. Et si le million a pu être atteint dépassé cette année, c’est aussi grâce à eux, les inarrêtables incitateurs aux dons. Un grand merci !

Crédits Photos : Christophe Lemaître – Théo / Luzord – Alexandre Lemarquis – Elliot Le Corre