Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de mai 2025 ?

Ce mois de mai est certainement un mois attendu en raison des nombreux ponts. Une occasion de plus à saisir pour jouer bien au frais à la maison. Et pour courronner le tout, de belles sorties sont prévues. Du jeu cosy au gros jeu bourrin qui tâche, il y a en aura pour tous les goûts. On vous présente sans plus attendre les sorties jeux vidéo du mois de mai 2025.

PlayStation 5

Metal Eden – 06/05

The Midnight Walk – 08/09

DOOM: The Dark Ages – 15/05

Fantasy Life i: La Voleuse du Temps – 21/05

Blades of Fire – 22/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

Elden Ring Nightreign – 30/05

F1 25 – 30/05

PlayStation 4

Capcom Fighting Collection 2 – 16/05

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny – 23/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

Elden Ring Nightreign – 30/05

Xbox Series

Metal Eden – 06/05

DOOM: The Dark Ages – 15/05

Fantasy Life i: La Voleuse du Temps – 21/05

Blades of Fire – 22/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

Elden Ring Nightreign – 30/05

F1 25 – 30/05

Xbox One

Capcom Fighting Collection 2 – 16/05

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny – 23/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

Elden Ring Nightreign – 30/05

Nintendo Switch

Capcom Fighting Collection 2 – 16/05

Fantasy Life i: La Voleuse du Temps – 21/05

Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered – 22/05

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny – 23/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

PC

Metal Eden – 06/05

The Midnight Walk – 08/09

DOOM: The Dark Ages – 15/05

Fantasy Life i: La Voleuse du Temps – 21/05

Mobile Suit Gundam SEED: Battle Destiny Remastered – 22/05

Blades of Fire – 22/05

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny – 23/05

Fuga: Melodies of Steel 3 – 29/05

Elden Ring Nightreign – 30/05

F1 25 – 30/05

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo majeures de mai 2023 ? Dites-nous tout dans la section commentaire.