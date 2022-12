Quelles sont les sorties jeux vidéo majeures de 2023 ?

L’année 2022 ne sera bientôt qu’un lointain souvenir, et tandis qu’on observe notre pile de jeux encore sous blister, la vague de sorties 2023 s’apprête à déferler sur notre backlog de naïf joueur, et on a de plus en plus de mal à se persuader qu’on en viendra à bout. Mais soit, l’industrie JV ne faiblit pas et continue sa déferlante de sorties en tous genres. Afin d’anticiper au mieux l’année prochaine, on vous a sélectionné le top 10 des jeux vidéo les plus attendus de 2023. Point de vue purement subjectif, on vous l’accorde, mais il fallait bien prendre proposition et se limiter pour ne pas se noyer dans ce flot infini de pixels.

Hogwarts Legacy

Les attentes sont nombreuses autour de ce Hogwarts Legacy tant les fans de la saga Harry Potter sont légions. Aurons-nous affaire au titre tant fantasmé ? Il faut dire que la promesse est des plus alléchantes : arpenter l’univers façonné par J.K. Rowling en monde ouvert, et pas seulement dans l’enceinte de Poudlard. Hogwarts Legacy est attendu pour le 10 février 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. À noter que les versions PS4 et Xbox One ont été récemment repoussées au 04 avril 2023. Quant à la version Switch, il faudra attendre jusqu’au 25 juillet 2023. Vous avez rendez-vous avec la magie.

Starfield

« C’est Skyrim dans l’espace ! » On se souvient tous de cette phrase prononcée par Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda Game Studios. L’exclusivité Xbox est bien déterminé à pousser les portes d’un nouvel univers. Par les créateurs de The Elder Scrolls (rien que ça), Starfield promet une immersion des plus totales et une exploration quasi-infinie. L’attente est forte et Starfield pourrait facilement devenir un porte-étendart de l’écurie Microsoft si les paris s’avèrent réussis. Atterissage prévu sur Xbox Series et PC au premier semestre 2023 (pas de date précise à l’heure actuelle).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Doit-on réellement présenter cette suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? Dire que Tears of the Kingdom est attendu par une armée de fans serait un euphémisme tant le titre suscite une ferveur inégalable. Peu d’informations circulent sur cet opus (et c’est tant mieux), même si ce dernier semble miser sur un gameplay plus vertical avec un aspect aérien plus poussé que sur son prédécesseur. The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom est prévu pour le 12 mai 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.

Spider-Man 2

Souvenez-vous cette douce sensation de glisse dans les rues de Manhattan avec un Spider-Man aussi fluide que possible. Insomniac Games a rendu possible l’inimaginable avec leur Spider-Man (depuis peu disponible sur PC) et son spin-off de même facture, Miles Morales. Le studio américain souhaite repousser davantage les limites avec ce second opus attendu exclusivement sur PlayStation 5 pour l’automne 2023 (date précise encore inconnue).

Forspoken

Nouvelle licence de chez Square Enix, Forspoken mise sur son monde ouvert et son héroïne alliant magie et parkour. Une version démo est d’ores et déjà disponible pour se forger un premier avis (on est assez sceptique de notre côté). Quoi qu’il en soit, Forspoken fait indéniablement partie des sorties majeures de cette année 2023.

Diablo IV

Il approche. Après des années d’attente, le retour du maître est imminent. Diablo IV est pour très bientôt et il a fort à faire depuis les perturbations de chez Blizzard. Le développeur a-t-il complétement délaissé ses fans depuis son rachat par Activision ? Diablo Immortal et son infecte modèle économique aura-t-il un impact quelquonque sur le jeu ? Les questions sont permises mais la dernière vidéo publiée à l’occasion des Game Awards ne laissent aucun doute : l’inspiration est toujours là, Diablo IV va être épique. Le jeu est attendu sur PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series et PC (bien sûr) pour le 06 juin 2023.

Final Fantasy XVI

Seizieime épisode canonique de la célèbre saga signée Square Enix, Final Fantasy XVI a tout pour convaincre : une direction artistique inspirée, un gameplay nerveux (orchestré par des grands noms), un scénario profond et une bande-son épique, peut-on rêver mieux ? Et ce n’est pas la poignée de trailers diffusés qui viendront apaiser notre flamme ardent d’impatience, bien au contraire. Final Fantasy XVI fait partie de nos jeux les plus attendus de cette année 2023. Il est attendu pour le 22 juin 2023 exclusivement sur PlayStation 5. On a si hâte.

Wild Hearts

Que les amateurs de chasse aux gros monstres se réjouissent, Monster Hunter a dorénavant un sérieux concurrent. Nommé Wild Hearts, le jeu édité par Electronic Arts et développé par la talentueuse équipe de chez Omega Force (spécialsite du genre musô) semble reprendre exactement la formule Capcom dans un univers plus mature. Le jeu a beaucoup à prouver à une communauté déjà bien établie. Wild Hearts est prévu pour le 16 février 2023 sur PlayStation 4, Xbox Series et PC.

Baldur’s Gate 3

Les mythiques portes de Baldur sont sur le point de s’ouvrir une troisième fois après des années d’attente, on rappelle que Baldur’s Gate 2 date de 2000 ! Avec un changement de développeur (de Bioware à Larian Studios) et en early access depuis des mois, Baldur’s Gate 3 coche toutes les cases et va délecter à coup sûr tous les affamés de jeux de rôle traditionnels. Pas de doute à avoir, il va être un grand jeu de cette année 2023. Ce dernier est prévu pour le mois d’août 2023 sur PC.

Dead Island 2

Pour ce dernier titre, on triche un peu. Dead Island 2 ne fait peut-être pas partie des jeux les plus attendus mais a le mérite d’être revenu d’entre les morts de par son développement chaotique. On rappelle qu’il a été initialement annoncé en 2014, mais force est de constater qu’il a tenu bon et s’est récemment présenté en bonne et due forme dans un show dédié. Le sang et le second degré semblent toujours au rendez-vous, et c’est tout ce qu’on demande. Dead Island 2 est attendu pour le 28 avril 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PC. Welcomme to Hell-A !

Voilà qui termine notre bref tour d’horizon des grosses sorties jeux vidéo pour l’année 2023. Pas de doute, on aura de quoi jouer avec une liste assez variée dans ses propositions. Encore une fois, on s’est volontairement restreint à une sélection de dix titres mais d’autres sont clairement attendus (Alan Wake 2, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake…). Quel est le jeu que vous attendez le plus ? En avez-vous déjà précommandé dans la liste présentée ?