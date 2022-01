Sony tease-t-il la rétrocompatibilité PlayStation ?

Y’a-t-il terrain plus inflammable que les réseaux sociaux ? À la moindre étincelle, tout semble prendre feu et donner naissance à des incendies inarrêtables. Le dernier trublion à avoir allumé la mèche de la folie des Internet est Sony, qui suite à un tweet publié sur le compte de PlayStation_jp, a fait flamber les espoirs de rétrocompatibilité PlayStation.

La société a tweeté que « le mot d’ordre pour PlayStation est 1, 2, 3 », avec une date fixée au 23 janvier 2022. Cela a conduit de nombreux fans à croire que la rétrocompatibilité pour PS1 , PS2 et PS3 pourrait bien arriver sur PS4 et PS5.

Mais ne laissons pas rêver nos fidèles lecteurs et lectrices plus longtemps : tout ceci n’était qu’un malentendu. Le tweet n’avait rien à voir avec la rétrocompatibilité PS1, PS2 ou PS3. PlayStation annonçait tout simplement qu’une publicité télévisée serait mise en ligne le 23 janvier 2022.

La société a déclaré que « Kenshi Yonezu a décidé d’apparaître dans la dernière publicité pour PlayStation ». Yonezu est un musicien populaire au Japon, avec déjà cinq albums à succès à son compteur, et quelques openings d’anime (dont My Hero Academia). Il a fait de nombreuses apparitions à la télévision au fil des ans et a récemment commencé à s’aventurer dans les jeux vidéo.

Kenshi Yonezu a par exemple participé à un concert dans Fortnite où il a interprété plusieurs chansons de son album Stray Sheep sorti en 2020. L’annonce de Sony se contente en réalité de présenter une chanson du musicien intitulée Play Has No Limits (comme le slogan de PlayStation) dont les paroles contiennent « 1, 2, 3 ». CDFD, mystère résolu.

La rétrocompatibilité pour le hardware PlayStation est un véritable serpent de mer depuis de nombreuses années. D’aucuns s’interrogeront sur les raisons pour lesquelles les possesseurs de PS5 s’enflamment à l’idée de pouvoir faire tourner des jeux vieux de presque 30 ans sur une machine de combat. Loin de nous tout sarcasme bien entendu.

Toujours est-il que la libération pourrait venir pour les nostalgiques et les historiens du jeu vidéo lors de l’annonce officielle du Project Spartacus, nom de code de la réponse de Sony au Xbox Game Pass, qui devrait embarquer des émulateurs, ou la possibilité de rétrocompatibilité vers les jeux PS1, PS2 et PS3 (et peut-être bien PSP). Wait and see.