Sonic Central 2022 – Sonic Origins arrive !

Le 7 juin dernier se tenait la seconde édition de l’événement virtuel autour de Sonic le hérisson, le live SONIC CENTRAL. Présenté par Ivo Gerscovich, le Chief Brand Officer au sein de SEGA et accompagné de l’homme fort de la licence, Takashi Iizuka dont nous vous parlions dans notre article de la semaine dernière, l’événement consistait en la présentation de ce qui attend la licence dans les prochains mois. Avant d’aller au cœur du sujet, à savoir les videogamez, notons que sur l’audiovisuel, le chouette film Sonic the Hedgehog 2 arrive en Blu-Ray et VOD d’ici à quelques semaines et que la série animée Sonic Prime est prévue pour un lancement mondial cette année sur Netflix. Enfin, un court métrage animé du nom de Sonic Lore est censé accompagner la sortie de Sonic Frontiers !

Durant le live sur les chaines officielles Twitch et YouTube de Sonic ont aussi été présenté les futurs jeux, et c’est le 23 juin prochain, soit pile pour les 31 ans de Sonic, que sortira la compilation Sonic Origins ,il s’agit non pas d’une compilation classique, mais bel et bien d’une refonte totale des jeux originaux avec de nouvelles animations et mode de jeux. Le jeu inclura les titres Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et l’excellent Sonic CD que peu de gens connaissent du fait de sa relative inaccessibilité à l’époque de sa sortie en septembre 1993, l’obligation de posséder la Sega-CD pour en profiter n’aidant pas.

Un excellent retour en perspective pour des jeux cultes donc. Maintenant, comme expliqué dans l’article paru dans nos colonnes, Sonic Frontiers laisse encore perplexe sur le rendu final, mais l’équipe semble positive sur la qualité du jeu. Nous attendrons donc de mettre les mains dessus pour rendre un verdict final. Enfin, notons la présence de Sonic, Tails et Knuckles en personnages jouables dans Fall Guys lors d’une collaboration au mois d’aout ainsi que la présence de nouveaux contenus pour le Sonic Speed Simulator, le contenu Roblox officiel du hérisson bleu, avec notamment de nouvelles maps pour défier vos amis à la course.

Le reste du Sonic Central portait ensuite sur les produits physiques à licence (mention spéciale pour les statues en résine de F4F) et les jeux mobile, vous serez donc ravi d’apprendre qu’il vous sera désormais possible de déguster des bonbons avec un distributeur PEZ à tête de Tails tout en profitant des skins issus du film Sonic dans vos jeux Sonic Forces et Sonic Dash+ sur mobile !