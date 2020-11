Soluce – Call of Duty: Black Ops Cold War – Décrypter la disquette de l’opération Chaos

La campagne solo de Call of Duty: Black Ops Cold War réserve bien des surprises (comme vous pourrez le lire prochainement dans nos colonnes) et l’une d’entre elles est la présence de deux missions annexes appelées Opération Red Circus et Opération Chaos. Chacune d’elles possède un objectif clair à atteindre et leur complétion ou non n’influence en rien le déroulement de la campagne principale, en revanche, elles vous demanderont tout de même de faire travailler vos neurones, car elles proposent des sortes d’énigmes à résoudre en amont pour être accomplies comme il se doit.

Dans cette solution, nous allons vous donner les clés pour résoudre le casse-tête proposé par l’opération Chaos. De la collecte de preuves dans différentes missions principales à la résolution même de l’énigme, vous saurez tout.

Marche à suivre :

L’opération Chaos vous demande de partir chasser un agent secret du nom d’Aldrich qui a retourné sa veste et est passé chez l’ennemi . Mais au préalable et pour accomplir la mission de manière optimale, on vous demandera de décrypter une disquette (vive les eighties) récupérée par la CIA pour récolter et faire tomber son réseau entier. Pour ce faire, il va falloir récolter des preuves dans différentes missions principales, recouper les informations qu’elles nous donneront et résoudre l’énigme en trouvant un code à quatre chiffres et une phrase secrète.

Notez que vous n’êtes pas obligé de craquer la disquette pour accomplir l’opération, mais autant faire les choses bien non ?

Liste et localisation des preuves :

Un message codé – Mission Nulle Part où Aller : Cette première preuve est probablement la plus simple à obtenir du jeu. Lorsque vous avez attrapé Qasim après une course-poursuite intense, il faut le pousser à vous donner le plus d’informations possible sur son complice et arriver jusqu’à lui demander qui il doit rencontrer, et là il vous parlera du message codé (image 1).

Après vous être fait repérer dans le bar et échappé par les toilettes, atteignez la grande cour remplie de policiers. Là, il faut longer les immeubles en hauteurs jusqu’à ne plus pouvoir une première fois. En contrebas, un garde fait une ronde et deux autres interrogent un civil. Face à vous la porte que vous devez atteindre et crocheter. À l’intérieur, trois gardes, un prisonnier et votre preuve (images 2,3 et 4). Une de l’Observer – Mission Greenlight : Après la salle d’arcade, dans la fausse ville américaine, rejoignez l’étage du bar rétro et photographiez la preuve sur le mur (image 5 et 6).

Décrypter la disquette :

Pour décrypter la disquette, il va vous falloir un code à quatre chiffres, ainsi qu’une phrase clé. Suivez attentivement ce petit guide si vous n’y arrivez pas, car il est vrai que cela peut se montrer assez compliqué pour le coup, après tout, on ne devient pas espion en un jour. On aimerait aussi vous communiquer les deux codes directement, mais cela est impossible, car ils sont choisis aléatoirement à chaque nouvelle partie.

Pour le code chiffré :

Utilisez la preuve Une de l’Observer. Notez les lettres qui apparaissent en rouge et forment une anagramme. Trouvez le nom d’une ville en remettant les lettres dans le bon ordre (aidez-vous de l’Émission de station de nombres). Utilisez ensuite l’Émission de station de nombres et notez le code correspondant au nom de la ville que vous avez trouvée. Ceci est le code chiffré.

Pour la phrase secrète :

Utilisez le message codé. Une série de chiffres en rouge et en bleu apparait alors sur le bout de papier avec des points d’interrogation. Pour trouve le chiffre rouge manquant, calculer la différence qui sépare chacun d’entre eux (exemple : 12, ?, 16 -> le chiffre est 14, car 12+2 =14 et 14+2 =16). Faites de même avec la série de chiffres bleus. Vous obtiendrez alors un code à quatre chiffres. Utilisez l’Émission de station de nombres pour trouver la ville correspondante à ce code. Le nom de cette ville est la phrase secrète.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à rentrer le code et la phrase secrète dans l’ordinateur et la disquette est décryptée. Vous pouvez partir tranquillement abattre votre cible dans l’opération Chaos.

N’hésitez pas à vous référer à notre solution concernant l’opération Red Circus de Call of Duty: Black Ops Cold War en cliquant juste en-dessous.