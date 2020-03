Snake Core – Ressortez vos Nokia pour patienter, le serpent fait peau neuve

Snake Core, ou la version modernisée d’une ancienne légende.

Sauf si vous êtes né en 2008 et n’avez jamais connu d’autres téléphones que le dernier smartphone en vogue, vous avez probablement possédé un vieux machin antique sur lequel vous avez apprécié vos premiers trips casu de gaming mobile, avec le fameux jeu Snake. Il vous manque ? Rassurez-vous, il revient bientôt dans Snake Core, plus solide que jamais… Solide… Snake… Pardon…

Snake n’a pas été inventé par Nokia, la fameuse entreprise de télécommunication aux appareils invincibles, mais comme il était implémenté dans la plupart des téléphones émanant de la boîte finlandaise, il est devenu plus ou moins associé au nom. Le jeu a connu une masse conséquente d’adaptations en tous genres sur des appareils tout aussi variés, mais voici qu’il nous revient en provenance d’un studio que l’on aime beaucoup sur New Game Plus : Orangepixel. Et quand on dit “studio”, on parle d’un seul bonhomme, hollandais qui plus est.

Comme vous pourrez le lire en consultant les différents liens situés en bas de cet article, Orangepixel, on en a déjà pas mal causé par ici, est bien connu de nos services. On lui doit les super cool Gunslugs, notamment, qui sont des shoots à défilement horizontal, mais aussi les Heroes of Loot (des jeux d’aventure en vue de dessus bien bourrins façon Gauntlet) ou encore Ashworld, un Mad Max-like lui aussi vu de haut. Vous le comprenez, ce développeur touche un peu à tout ; et là, il s’en prend au fameux Snake, l’antiquité vidéoludique mobile par excellence.

Donc revenons-en à nos pythons. Pour les quelques aliens qui viendraient d’arriver sur Terre et découvriraient le jeu Snake via cet article (nous les saluons aimablement sauf s’ils ne viennent pas en paix), le jeu consistait à faire évoluer une tête de serpent en arène fermée en tentant de ramasser toujours plus de gros pixels qui venaient s’ajouter au corps de votre reptile, prolongeant sa longueur, tout en évitant les obstacles et les murs ainsi que de se mordre soi-même la queue (rien de sexuel là-dedans).

Snake Core reprendra la même formule, sauf qu’au lieu de petits cubes noirs, vous ramasserez des soldats de classes diverses et, tout en pratiquant globalement le même gameplay que celui du Snake d’antan, vous aurez l’occasion de déglinguer à chaque niveau un tas de vilains venus de l’espace avec vos troupes de plus en plus étoffées et upgradables. Il fallait y penser, et on a hâte d’y jouer ! Le jeu est prévu “pour très bientôt”, si l’on en croit son auteur, sur PC, iOS et Android.