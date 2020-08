Skullgirls Mobile – Annie of the Stars débarque sur mobile

Après l’arrivée de Fukua en mars dernier, les studios Hidden Variable et Lab Zero Games nous annoncent une mise à jour (4.40) sur Skullgirls Mobile avec un nouveau personnage exclusif nommé Annie. Une petite piqûre de rappel s’impose. Skullgirls est un jeu de combat sorti en 2012. Au fil des années, le jeu a eu droit à plusieurs versions sur les différentes plateformes, notamment sur iOS et Android en 2017. Avec plus de 5 millions de téléchargements, Skullgirls Mobile a su ravir les fans de la licence tout en attirant de nouveaux joueurs.

Annie est une jeune fille, ou du moins en a l’apparence. En réalité, elle a plusieurs centaines d’années puisqu’elle fut maudite par le Skull Heart pour ne jamais vieillir. Depuis quelques années, elle présente une émission pour enfants qui diffuse des dessins animés. Aidée de son parasite Sagan, et grâce à son émission et son alter-ego Annie of the Stars, dont l’esthétique nous fait penser aux magical girls, elle mène une propagande anti-Skullgirls, afin de stopper le Skull Heart et ses ravages sur le monde.

La nouvelle mise à jour sera accompagnée d’une nouvelle map, le studio de tournage de l’émission Annie of the Stars, mais aussi d’une nouvelle OST composée par Vincent Diamante. Le nouveau trailer nous permet de découvrir tout cela mais aussi d’avoir un aperçu des techniques de combats d’Annie, qui semble pouvoir enchaîner de puissants combos et pourrait faire d’elle un personnage très intéressant à jouer en PvP.

Skullgirls Mobile est disponible sur iOS et Android en free-to-play et même si l’arrivée d’Annie dans l’update 4.4 n’a pas encore de date précise, il ne devrait pas y avoir à patienter trop longtemps. De plus, elle sera disponible sur Skullgirls 2nd Encore durant l’année 2021. On notera par ailleurs que c’est plutôt rare qu’un personnage soit disponible en exclusivité sur une version mobile avant d’arriver plus tard sur sa version consoles et PC.