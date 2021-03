Gucci, Burberry – Quand les marques de luxe s’intéressent au jeu vidéo

Si les arts plastiques ont été parmi les premiers à s’emparer de la technologie NFT, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour être suivis par d’autres… C’est ainsi que la marque italienne Gucci, appartenant au français Kering, a créé une paire de sneakers authentifiée par NFT.

Les baskets sont de plus tout à fait abordable puisqu’elles ne sont vendues que 12,99€ ! Un prix si bas qu’il vous fait froncer un sourcil, hein ? Ce qui explique le tarif, c’est que les chaussures sont en fait un objet virtuel, que vous pourrez porter en réalité augmentée, à travers l’écran de votre smartphone via une appli Gucci, ou dans Roblox.

Un peu déçu ? Ne le soyez pas, les sneakers sont moches !

À peu près en même temps que Gucci et Roblox, un autre partenariat entre la mode et le jeu vidéo fait parler de lui : Burberry a ainsi dessiné un skin pour le jeu Honor of King, un League of Legends-like sur mobile signé Tencent, incroyablement populaire en Chine (les derniers chiffres tournaient autour de 100 000 000 de joueurs quotidiens !). Le jeu a été localisé en Europe légèrement modifié sous le titre Arena of Valor.

C’est Ricardo Tisci, le directeur créatif de la marque, qui a dessiné le costume inspiré par la gabardine iconique de Burberry. Pas de tag NFT ici, mais l’objectif de la firme est probablement ailleurs… Combien de média permettent en effet de toucher autant de personnes d’un coup ?!

We have partnered with Tencent Games to create Burberry skins for a character in blockbuster online game Honour of Kings. Read more: https://t.co/cwx501F1Ka pic.twitter.com/0pAtaSKJ0h — Burberry Corporate (@BurberryCorp) November 2, 2020

Voilà un moment que la publicité essaie de trouver de nouveaux moyens de noyauter le jeu vidéo. Les panneaux autour des terrains des jeux de sports sont arrivés assez naturellement. Les interruptions de parties sur les jeux mobiles pour jouer un petits spot de pub souvent agaçants auraient elles tendance à donner une mauvaise image à la marque qui communique ainsi.

Avec ces skins, les marques ont peut-être trouvé une façon de joindre le business à l’agréable. D’autant que les modèles économiques de Fortnite ou de Dead or Alive l’ont montré : les joueurs sont prêts à dépenser des fortunes pour acquérir de nouveaux skins pour leurs personnages. Alors si ces costumes sont en plus des créations de grandes marques…