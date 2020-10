Skies of Arcadia – 20 ans et une (petite) nouvelle

Lorsque, pour la première fois, l’on s’aventure sur les vastes terres du rpg à la japonaise, l’on passe forcément par les royaumes de Dragon Quest et Final Fantasy, tant leurs visites respectives sont inévitables. Puis, si l’on désire en apprendre d’avantage, on peut ouvrir les contes de la série des Tales of. Les aventuriers à la recherche d’action eux, exploreront Seiken Densetsu, ou bien les donjons d’YS. En bref le monde des j-rpgs est constitué d’une multitude de royaumes représentant tous une série de jeux.

Et pourtant, pas besoin d’appartenir à une série pour être culte. Certains j-rpg ne sont pas comparable à des royaumes s’enrichissant à chaque épisode de plus, mais plutôt à un navire de pirate du ciel survolant tous les autres, jouissant de sa liberté. C’est le cas de Skies of Arcadia.

D’abord sorti au Japon le 5 octobre 2000, Skies of Arcadia rejoignit les étagères de jeux françaises au printemps de l’année suivante. Ce titre, édité par SEGA et exclusif (dans un premier temps) à leur ultime console la Dreamcast, proposait d’embarquer aux cotés de Vyse et Aika à bord d’un vaisseau volant pour vivre la trépidante vie de pirate de l’air. Deux ans plus tard, le jeu verra son aventure portée sur Gamecube dans ce que l’on qualifierai aujourd’hui d’une “Definitve Edition”.

Renommé pour l’occasion Skies of Arcadia Legends, cette version Gamecube sonnera le glas pour le rpg de SEGA. Car bien qu’ayant fait les beaux jours de la Dreamcast aux cotés de Sonic Adventure et Panzer Dragoon, Skies of Arcadia ne referra quasiment plus reparlé de lui.

Nous voici désormais en 2020 et si vous avez une maitrise basique du calcul, vous avez constaté que Skies of Arcadia vient de fêter il y a quelques jours ses 20 ans. Bon nombre de fans ont profité de l’évènement pour honorer et célébrer ce titre si cher à leur cœur. Pourtant, ils ne sont pas les seul à avoir réagi à cette date anniversaire puisqu’un ancien membre de l’équipe de développement, Kenji Hiruta a également souhaité un bon anniversaire au titre. Mais le plus intriguant reste les quelques lignes qui suivent :

Happy 20th Anniversary of SoA! I know that many guys want HD remaster or sequel, but unfortunately it depends on SEGA and I'm not working for SoA related games. But, I've been working something related to SoA. It may be a small change, but not zero. WE are changing something. pic.twitter.com/To4K2Aq3cA — 蛭田健司 Kenji Hiruta (@k_h00) October 4, 2020

“Joyeux 20ème anniversaire à Skies of Arcadia ! Je sais que bon nombre d’entre vous espèrent un remaster HD ou une suite, mais malheureusement tout dépend de SEGA, et je ne travaille actuellement sur aucun jeu qui s’y rapporte. Mais j’ai pu travailler sur quelque chose qui y est relié. Ce n’est pas grand chose, mais ce n’est pas rien non plus.” À lire Collection of SaGa: Final Fantasy Legend - Les débuts de la SaGa

Voilà un message qui peut vouloir tout et rien dire à la fois. Par conséquent, le message parfait pour intriguer si ce n’est affolé les fans qui ronge le même os depuis trop longtemps. Sans en savoir le contenu, on peut s’attendre à une annonce prochaine le concernant. L’on peut déjà écarter l’idée d’un coffret pour l’OST, ce dernier étant disponible depuis l’année dernière (à moins d’une réédition). Alors quoi donc ? Partagez vos théories en commentaire et surtout parlez nous de votre aventure sur Skies of Arcadia.