Shadow Warrior 3 – Du sang et des armes pour le nouveau trailer

Annoncé en juillet de l’année dernière, Shadow Warrior 3 se fait trop discret à notre goût depuis. Non pas parce que l’on a peur qu’il se plante en beauté, mais plutôt parce qu’au vu des opus précédents, on a vraiment hâte de voir par nous-mêmes ce qu’il a dans le bide. Il faut dire que l’épisode 2 mettait déjà la barre assez haute et nous avait proposé un superbe mélange d’action frénétique et d’humour bien kitch.

Alors oui, on l’attend tous comme des petits fous ce nouvel opus, et quand un nouveau trailer nous est proposé au visionnage par Devolver Digital et Flying Wild Dogs, cela ne peut qu’éveiller notre curiosité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit topo sur ce qui nous attend côté scénario nous paraît indispensable, bien que l’on n’en sache pas grand-chose non plus.

Comme vous l’aurez sûrement deviné, Lo Wang reprend du service et est accompagné cette fois-ci par son ancien ennemi devenu allié Orochi Zilla, qui a la faculté de transférer sa personne dans un masque pour accompagner notre héros continuellement durant son périple. Leur mission est simple, capturer un dangereux dragon qui s’est échappé de sa prison éternelle. Voilà un joli scénario prétexte à l’ultra de la violence et au gore comme on l’aime.

Nul doute que l’humour sera toujours l’une des composantes premières de la narration et qu’il ne faut rien attendre de plus qu’une intrigue totalement folle dans laquelle la logique n’a pas pris le train en marche. L’univers s’annonce lui encore une fois réellement emballant, coloré et un peu psychédélique dans sa conception, rappelons qu’il est ici question de folklore et mythes chinois prenant vie devant nos yeux.

Ceci dit, il est temps d’en revenir à ce qui nous intéresse ici et donc le nouveau trailer de ce Shadow Warrior 3. Ce dernier se concentre sur deux points essentiels de l’expérience offerte par ce FPS, à savoir les ennemis et les armes. En l’occurrence ici avec la présentation de Gassy Obariyon, un adversaire au design aussi impressionnant que totalement barré qui pourrait nous donner un peu de fil à retordre.

L’arme présentée, et qui se nomme Double Trouble, est quant à elle unique et temporaire. Elle s’obtient d’une manière peu conventionnelle, puisqu’il faut abattre un Gassy Obariyon via un finish move permettant d’extirper l’objet de son corps à l’aide de notre grappin en passant par sa bouche et en lui explosant littéralement la tronche au passage. De là, on peut découvrir par la suite les joies de se frotter au reste des démons en présence en utilisant deux miniguns dévastateurs, un dans chaque main.

Hormis cela, cette nouvelle bande-annonce nous propose de découvrir un nouvel environnement, nommé Doomsday Device, quelques séquences de purs affrontements en arènes comme la série en a le secret, mais aussi de voir comment Lo Wang peut se servir de son environnement pour anéantir quelques ennemis. On ne va pas se le cacher, pour le moment, tout ceci est pas mal impressionnant, mais reste à voir ce que cela va donner dans les faits et sur la durée.

Enfin, rappelons que Shadow Warrior 3 est attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour le courant de cette année. Pour le moment, il n’est pas annoncé sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S, même si les moutures old-gen seront forcément compatibles avec ces consoles.