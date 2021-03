Severed Steel arrive cet été avec son lot d’acrobaties

Les développeurs de Greylock Studio nous dévoilent un nouveau trailer pour Severed Steel, un FPS à mi-chemin entre les déplacements de Ghostrunner et les bullet-times de Superhot. Connu pendant un temps sous le nom Impact, ce nouveau titre devrait faire office de défouloir pour cet été avec des gunfights intenses et la possibilité d’utiliser et de détruire l’environnement.

Pour le moment les détails de l’histoire restent flous et nous ne savons que très peu de choses à son sujet. Ainsi le joueur incarnera Steel, un soldat très agile, en mission dans un bâtiment truffé d’ennemis. À l’image de Superhot, il ne sera pas permis de recharger ses armes ce qui poussera le joueur à être réactif et créatif dans sa manière d’utiliser l’environnement et à désarmer, par la force, les ennemis en travers de son chemin.

De plus la liberté de déplacement semble plutôt poussée nous offrant bon nombre de déplacement sur les murs et dans les airs. Les acrobaties seront au service du gameplay et les bullet-times nous permettront de les enchainer pour un rendu plus épique. Comme nous pouvons le voir dans ce nouveau trailer, l’environnement sera totalement destructible grâce aux armes à notre disposition, ce qui nous permettra de surprendre les ennemis cacher derrière les murs.

Le studio nous promet également que chaque combat sera différent des autres grâce à une IA dynamique. Un aspect qui se vérifiera lors du test de Severed Steel, qui aura réussi à retenir notre attention grâce au panel d’acrobaties et d’actions proposés. De plus ce jeu indépendant pourrait se faire une petite place dans le monde du speedrunning grâce à la fluidité et la rapidité des mouvements.

Concernant la date de sortie, Severed Steel est prévu pour cette été sur PS4, Xbox One et PC via Steam. On espère que les promesses du studio seront tenues et que le gameplay des acrobaties sera réussis pour nous assurer une meilleure immersion dans ses combats intensifs et sanglants que nous pouvons apercevoir dans le trailer ci-dessous.