Paramount+ – En avril, Knuckles met les poings sur les « i »

Il y a 4 ans, le plus célèbre des hérissons a pu s’essayer aux salles obscures avec la sortie de sa première adaptation cinématographique. Jeff Fowler réalisait « Sonic », un live action mettant en scène les protagonistes de la licence à succès au sein de notre monde. Après l’arrivée rapide d’une polémique concernant le design du héros bleu à l’écran, la sortie du film a été repoussée de quelques mois, mais cela n’a pas empêché ce dernier de générer plus de deux millions d’entrées rien qu’au box office français.

Le succès du travail de Jeff Fowler a donné naissance à un second volet sorti il y a maintenant deux ans, et ce dernier n’a pas manqué de susciter le même engouement que son prédécesseur. Mais alors qu’un troisième volet se profile pour la fin d’année, la série live Knuckles de Paramount+ annoncée en février 2022 s’offre une date de sortie.

Un pelage rouge, des dreadlocks et des gants de boxe, ne cherchez plus : Knuckles débarque et compte bien faire de l’ombre à son ami poilu. La série mettra en lumière le quotidien d’un héros resté sur Terre après les événements de Sonic 2. À travers six épisodes distincts, nous suivrons les aventures du plus vénère des hérissons, prêt à tout pour faire face au nouvel ennemi mystérieux qui tente de s’accaparer la force de l’échidné.

La série s’imbrique dans la continuité des deux films qui la précèdent, et il semblerait qu’elle emprunte un ton aussi déjanté que les adaptations sorties au cinéma. De nouvelles têtes feront leur apparition, à l’image de Rory McCann, Cary Elwes, le rappeur Kid Cudi ou encore Christopher Lloyd, et le trailer laisse penser que Sonic et Tails feront leur apparition à plusieurs reprises au fil de la série.

En partant du principe que Knuckles a le droit à son heure de gloire, il n’est pas impossible de voir sortir à l’avenir un film ou une série similaire sur un des autres protagonistes de la licence, bien que le troisième opus prévu pour le 20 décembre 2024 semble vouloir mettre en avant le célèbre renard jaune Tails. La série live Knuckles sort le 26 avril en exclusivité sur Paramount+, et au vu du succès des deux adaptations précédentes, nous ne serons pas étonnés de voir cette nouvelle production frapper la toile.