Collectors – Notre sélection du mois d’octobre 2021

Vous aimez les goodies, du beau collector, des éditions limitées qui envoient du pâté, des peluches, figurines, artbooks, steelbooks et autres metalcases ? On imagine que oui si vous êtes toujours là en train de lire cette introduction bien trop longue. Alors vous êtes bien tombé. Nous allons vous proposer de découvrir une sélection de jeux dans des éditions qui valent le coup d’œil, ou auxquelles nous vous conseillons d’accorder une attention particulière. Attention à votre compte en banque, ça risque de piquer !

1er octobre – Demon Tilt (30$)

Hommage au culte Devil Crush, incroyable jeu de flipper sur PC Engine, cette édition limitée à seulement 2 000 exemplaires ne sera pré-commandable sur PS4 que le 1er octobre à 16h, et à minuit le même jour. Les places seront encore plus chères pour l’édition incluant l’OST physique, limitée à 500 exemplaires. – LimitedRunGames

3 octobre – Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites Edition Collector (75$)

Prévue pour Switch, PS4 et PS5, ce remaster de l’épisode sortie sur PS3 nous est proposé dans une très belle édition collector incluant le jeu sur la plateforme de votre choix, son OST, un poster grand format et divers goodies. La précommande est libre jusqu’au 3 octobre. Après cette date, il sera trop tard. – LimitedRunGames

8 octobre – Metroid Dread Edition Collector (80€)

Probablement la plus grosse sortie de ce mois d’octobre. Nintendo nous offre un coffret collector limité à 4 000 exemplaires en France pour son dernier-né de la franchise Metroid. Il faudra néanmoins bénéficier d’un coup de pouce de la chance pour profiter des steelbooks, artbooks et lithographies qu’il contient, car il reste épuisé chez tous les marchands actuellement, mais devrait être de nouveau disponible dans des quantités très réduites d’ici sa sortie. – FNAC, Amazon, Micromania…

8 octobre – Road 96 Signature Edition (65€)

Jeu indépendant ayant réussi à créer la surprise et se faire un petit nom dernièrement, ce Rogue-lite narratif bénéficie d’une belle édition signature pour Switch. Ce coffret plein de goodies sympathiques, tels que des cartes postales, posters, pins et l’original purificateur d’air, est certes un peu cher, mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. – JustForGames

13 octobre – Demon Throttle (30$)

Découvert lors de l’habituelle et loufoque conférence de Devolver Digital de l’E3 2021, ce jeu de tir à défilement vertical, à paraître sur Switch, possède l’originalité de ne sortir qu’en version physique. Aucune sortie dématérialisée ne se fera pour ce titre et seules une version simple et une version Deluxe peuvent être commandées jusqu’au 13 octobre au plus tard. – SpecialReserveGames

17 octobre – Turok & Turok 2 Seeds of Evil Edition Collector (60$)

A-t-on besoin de présenter ces classiques de la N64 ? Turok 1 et 2 sont de retour pour PS4 dans deux éditions collectors offrant chacune le jeu, une OST sur CD, une plaque métallique commémorative et un poster 18×24 cm. Ces deux coffrets, ou leurs versions simples, sont commandables jusqu’au 17 octobre. – LimitedRunGames

22 octobre – Gris Edition Collector (55€)

Expérience narrative de haute volée, véritable nectar pour nos yeux et nos oreilles, Gris nous revient sur Nintendo Switch dans une édition incluant le jeu avec sa jaquette exclusive, un artbook de 112 pages et l’OST physique. Comme elle est déjà épuisée chez quelques marchands, il ne faudra pas tarder à la commander si vous ne voulez pas rater le coche. – JustForGames, FNAC, Amazon, Micromania…

26 octobre – Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille Edition Collector (80€)

Le prochain titre de Microids ne paie pas de mine, mais il pourrait créer la surprise avec son “vaporisa-schtroumpf” largement inspiré du J.E.T. de Super Mario Sunshine. Dans le doute, vous pourriez craquer pour le très joli coffret collector sur PS4 ou Switch incluant la bande originale du jeu, une figurine résine de 15 cm du schtroumpf costaud et divers goodies sympathiques. – FNAC, Amazon, Cultura

28 octobre – Project Zero: Maiden of Black Water (60/70$)

Annoncé lors du Nintendo Direct de l’E3 dernier, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, sorti initialement sur Wii U en 2014, nous revient le 28 octobre uniquement en dématérialisé. Pour les amoureux des versions boîtes, il faudra se tourner vers l’import d’Asie pour la bagatelle de 60 ou 70 $ selon que vous le voulez sur PS4 ou Switch. – PlayAsia

Octobre – Last Day of June – (32€)

Le très joli Last Day of June nous permettait d’expérimenter l’effet papillon dans une aventure mélancolique enchanteresse, malgré ses quelques soucis de répétitivité. Il nous arrive dans une version boîte qui mérite votre attention. Limitée à 5 000 exemplaires, il ne reste actuellement que 1 500 copies à la vente. – SuperRareGames