SEGA fait enfin quelque chose de ses licences cultes

Si Nintendo décline à l’envi ses Mario, Zelda, Kirby et compagnie, c’est en mettant en scène ses personnages à chaque fois dans de nouveaux jeux (et le plus souvent, des réussis). Si comme lui, son meilleur ennemi et rival des années 80 et 90, SEGA, recycle lui aussi ses gloires d’antan, c’est avec beaucoup, beaucoup, plus de fainéantise.

Voilà en effet plus de quinze ans que SEGA réédite les mêmes jeux, changeant simplement le support d’accueil et (parfois) la jaquette de la boîte. Alors, on parle certes de grands jeux, mais entre les compiles ré-ré-ré-rééditées, les bornes accessibles dans les jeux du studio Ryu Ga Gotoku ou les consoles « mini » (2 Mega Drive, 2 Astro-City, et des Game Gear Micro exclusives au Japon), il semble que celui qui voulait relancer Fantasy Zone ou Golden Axe a plutôt l’embarras du choix. Une compilation Mega Drive est ainsi sortie sur PlayStation 2 dès 2006, et sur toutes les machines sorties ensuite !

Mais SEGA a peut-être enfin décidé de faire quelque chose de ses licences, comme en a témoigné une courte bande-annonce diffusée lors des Game Awards. Plutôt qu’une bande-annonce, on pourrait même parler de note d’intention : SEGA a dévoilé un projet, mais très peu d’images.

Le projet en question consiste à remettre au goût du jour au moins cinq licences qui ont fait le succès de la marque au siècle précédent : Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage, Jet Set Radio et Crazy Taxi. Pour ces deux derniers, nés à l’ère Dreamcast, la remise au goût du jour sera peut-être la moins impressionnante : conçus en 3D, ils disposaient d’un gameplay déjà moderne.

Shinobi, lui, ainsi qu’on l’aperçoit dans les quelques secondes d’images, resterait en 2D avec un scrolling horizontal, mais augmenté d’un style graphique façon estampe qui pourrait donner envie de parcourir le titre à nouveau… Pour peu que le gameplay soit lui aussi revu à la lumière de l’époque, on pourrait même l’imaginer en hit !

Le plus surprenant concerne Golden Axe et Street of Rage, qui passeraient tous deux en 3D. Une première tentative d’un Golden Axe 3D a existé, ainsi qu’en a attesté la démo offerte par SEGA à l’occasion de son 60e anniversaire, en 2020, mais le développement du jeu ne sera pas arrivé à terme. Streets of Rage, lui, tient parfaitement la 2D, comme nous l’a montré l’excellent épisode 4 développé par Lizardcube et Dotemu. Ce serait même un risque pour SEGA que de sortir un épisode en 3D qui serait forcément comparé à Streets of Rage 4, difficilement attaquable…

Quoi qu’il arrive, on est plutôt content que SEGA sorte enfin ces grandes licences de la torpeur dans laquelle elles étaient plongées (sauf Streets of Rage, donc). Et si ces nouvelles versions trouvaient a minima leur public, d’autres devraient suivre, la vidéo diffusée aux Game Awards se finissant sur un « and more »… Les jeux n’étant encore qu’en développement, aucune fenêtre de sortie n’est encore envisagée. Alors, rendez-vous dans quelques mois (années ?).