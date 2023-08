Sea of Stars met déjà des étoiles plein les yeux !

Bon démarrage pour Sea Of Stars ! Le RPG indépendant des québécois de Sabotage Studios fait déjà bien parler de lui et se retrouve quasi unanimement salué par les joueurs. Il squatte même le wagon de tête du classement de ventes sur Steam (derrière des mastodontes comme Starfield, Baldur’s Gate 3 et Dead By Daylight) et s’est écoulé à pas moins de 100.000 exemplaires sans compter le nombre potentiel de joueurs qui ont pu s’y essayer via le PlayStation Extra ou le Gamepass.

De plus, les critiques sont dithyrambiques. On peut se référer à son excellente note Metacritic ou encore aux différents tests, mêmes s’ils sont peu nombreux pour l’instant, de la presse spécialisée pour s’en convaincre. Par ailleurs, notre critique du jeu sera très prochainement en ligne.

Il faut dire que le parti pris du studio Sabotage avait de quoi plaire : un RPG bien rétro en tour par tour inspiré des plus grands. Comment ne pas directement penser à Chrono Trigger en terme d’influence quand le studio va même jusqu’à démarcher l’illustre Yasunori Mitsuda le temps de quelques compositions ? Difficile de juger la réussite ou non de cette entreprise sans l’avoir eu manette en main, tant la frontière entre l’hommage et la parodie peut apparaître parfois ténue, mais nous supposons que si le jeu a fait écho en autant de joueurs c’est que d’une certaine manière, il doit y parvenir.

Ce début en fanfare de Sea of Stars, aussi relative soit-elle quand on la compare aux attentes des gros acteurs du jeu vidéo, permet encore une fois de démontrer qu’il y a des alternatives. Pour prendre le joueur par les sentiments et faire appel à sa nostalgie, la réponse ne se trouve pas nécessairement dans les remaster et les remakes aux intentions parfois (souvent ?) douteuses. Il suffit d’un peu de volonté et de beaucoup de brio pour se réapproprier ce qui a déjà été fait pour le remettre au goût du jour.