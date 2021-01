Scott Pilgrim – L’importance des magasins, et leurs offres (par niveau)

On le disait dans notre article sur les personnages déblocables (à lire plus bas), Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition n’est pas un beat’em up conventionnel. Il intègre une grosse notion de progression type RPG, comme dans River City Ransom / Street Gangs / Downtown Nekketsu Monogatari, selon la région dans laquelle vous y aviez joué.

Comme dans ce dernier, la progression dans Scott Pilgrim se fait via des magasins divers et variés, éparpillés au fil des niveaux. Seulement, et toujours comme dans River City Ransom, quand vous entrez dans un magasin, vous ne savez pas forcément quel effet aura l’article (nourriture, disques, équipement…) que vous sélectionnez. Il faudra alors y aller à tâtons pour savoir quel effet aura tel ou tel item sur vos caracs.

Tout cela dépendra de quelle caractéristique vous préférez booster par rapport à une autre. Les objets les plus chers monteront plus rapidement et en plus grand nombre vos stats. Celles-ci sont au nombre de 4 : la Force, la Vitesse, la Défense, tout ceci parle de soi-même, et enfin la Volonté, qui vous permet de délivrer des attaques spéciales, mais aussi de revenir au combat en cas de KO si vous possédez assez de points de Vol.

Tous ces magasins vous offrent également, à prix plus ou moins élevé, et en boostant en même temps vos caracs évoquées ci-dessus, des produits qui vous rendront votre énergie vitale et de “mana” (certains sont même à emporter) et vous apporteront une quantité définie d’XP, afin de gagner des niveaux et d’obtenir ainsi de nouvelles attaques.

Allez, c’est les soldes, let’s go shopping !

Niveau 1

Le niveau 1 du jeu Scott Pilgrim comprend une rue entière de magasins. Vous y reviendrez souvent si vous voulez progresser.

Le premier magasin que vous rencontrerez sera un vidéo-club, dans lequel Scott a une belle dette. Il vous faudra charbonner pour la rembourser, car elle s’élève à plus de 500$. Mais si vous y parvenez, vous aurez alors accès à des offres particulièrement alléchantes, comme des vies supplémentaires à moins de 5 balles ou encore l’option Aliens vs. T-Rex qui vous montera directement votre Force de 20.

Pour le même tarif, pas cher, frère, une autre proposition, les 7 Moines Shaolin, boostera directement vos 4 stats de 10. Bon plan.

Le second magasin est un salon de thé, sympa pour regagner des points de vie.

Le troisième établissement est un resto tex-mex, et il vous sera important d’y revenir souvent car il servira en majorité à upgrade votre Force (avec des quesadillas) et votre Défense (avec les burritos).

En traversant la rue, vous tomberez sur un Mini-Marché, sympa aussi pour regagner de la Vie et de la Volonté pour pas trop cher.

Vient ensuite un resto de sushi, sympa pour regagner de l’énergie, mais un peu pauvre niveau évolution des stats, malgré le prix de certains articles (bah oui, les sushi, c’est cher).

Après ça, un petit tour dans un magasin de disques. Les articles ne sont pas donnés, mais boosteront bien vos stats. Par exemple, un disque des Smashing Turnips (haha) à 17 boules vous donnera 8 points de Force, et un des Crash and the Boys (haha) vous offrira, pour 15$, 8 points de Vitesse.

Dernière échoppe de la rue marchande, une librairie. Les bouquins coûtent la peau des rouleaux, de 12 à 25$. Oubliez le premier, mais les 4 suivants vous augmenteront de 10 une des 4 stats, dans l’ordre : Def(ense), Vit(esse), Vol(onté), et For(ce). Alors, y faut lire !

Dans ce stage il reste un magasin qu’il est facile de louper. Quand vous arrivez au tunnel après la rue marchande vous avez le choix entre passer par le haut, ou le bas. En bas, vous trouverez une étoile sur le mur du tunnel. Il s’agit d’un magasin. Les tarifs sont monstrueux. Vous pourrez y choper, si vous êtes blindé, une vie en plus pour 50$, ou encore 50 de Force pour 130$. Your choice.

Niveau 2

Le niveau 2 débute, après 2-3 photographes relou à déglinguer, sur une caravane de vente. Pas grand chose à trouver là-dedans, si ce n’est de l’énergie vitale que vous auriez perdue avec le boss-fight précédent. Chaque plat vous montera une de vos stats de très peu (environ 1 point).

Niveau 3

Il s’agit d’une boutique qui vend du merchandising en marge du concert des Clash at the Demonhead. Vous pourrez y trouver des trucs bien sympa pour monter vos stats, comme la casquette (6 Def, 7 Vol), le T-shirt (8 Def, 8 Vol), ou le bracelet (2 Def, 3 Vol). Vous aurez aussi droit à des snacks pour remonter votre santé.

Niveau 4

Après votre agréable voyage en bus (soit la moitié de votre mission), vous tomberez sur un resto japonais. Les 4 premiers plats vous augmenteront, dans l’ordre, vos stats de 2 points en Vit, Vol, Def, For. Le dernier, qui coûte plus cher, augmentera de 3 For et 3 Def d’un coup.

Niveau 5

Celui-ci n’est pas simple à trouver, il se situe sur l’issue de secours après la fête d’Halloween. En même temps, il n’y a pas grand chose de fou-fou à y choper. Le kebab vous apportera 2 en For, le hamburger, 1 en For et 1 en Def, et 2 en For et 3 en Vol pour le filet mignon.

Niveau 6

Après le magasin du tunnel au niveau 1, celui du stage 6 est le second shop caché du jeu. Pour le trouver, il vous faudra d’abord traverser le parc, jusqu’à tomber sur une clairière où stagnent 4 glandus sans raison apparente. Entre eux se trouve le magasin du stage.

Pas grand chose à glaner dans ça niveau compétences, si ce n’est… la Technique Spéciale 2, que vous attendiez depuis que vous aviez atteint le niveau 16. Il vous en coûtera environ 58$.

Niveau 7

Dernier pub avant la fin du jeu, haha, rapport au réalisateur du film Scott Pilgrim… Bref. Ce lieu vous servira à vous préparer au mieux au combat final. D’ici là, vous devriez être full-set, mais au cas où, il vous proposera, en plus de vous redonner votre vie et votre stamina, un item à 24.95$ qui vous apportera 4 points de chacune des 4 catégories mentionnées précédemment, de quoi faire le plein avant le dernier boss…

Voici pour vous, chers lecteurs ; comme dans River City Ransom, les items trouvables en magasins ne sont pas clairement expliqués, donc si ce petit guide peut vous aider… Bonnes bastons, les amis !