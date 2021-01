Scott Pilgrim – Comment débloquer Mr. Chau, Knives et Nega Scott

Scott Pilgrim, excellent jeu qui était appelé à corps et à cris par les fans depuis sa disparition des stores, nous est revenu tout récemment dans une version baptisée Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (qui se vend comme des petits pains). Il en existe d’ailleurs une version physique, que vous pourrez admirer dans les articles connexes à la fin de celui ici présent.

Pour les profanes, le jeu est un beat’em up à l’ancienne mais qui offre, comme River City Ransom avant lui, une belle part d’évolution des personnages, indispensable pour pouvoir progresser sans se faire laver misérablement par le moindre petit loubard rencontré dans la rue, ce qui vous arrivera immanquablement en débutant dans le jeu ou en le recommençant avec un nouveau personnage. Mais ne vous découragez pas si cela vous arrive, accrochez-vous, ça en vaut la peine.

En parlant de personnages, justement, Scott Pilgrim étant une adaptation des BD et du film du même nom, vous y retrouverez bien sûr les visages principaux bien connus des amateurs, que vous pourrez librement choisir pour aller casser des museaux à la pelle (dont les fameux 7 ex maléfiques de l’un d’entre eux), seul ou entre potes : Scott, le héros de toute cette romance rock’n roll, Ramona, l’objet de ses amours pour laquelle il partira en croisade, Stephen, et Kim, deux membres du groupe musical de Scott.

Dans la version de 2010 du jeu, il existait un DLC payant vous apportant un cinquième personnage, Wallace, le colocataire gay de notre héros. Dans Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, ce dernier fait directement partie du roster de départ, merci bien.

Néanmoins, il existe trois autres personnages à débloquer dans ce jeu, et voici comment s’y prendre.

Mr. Chau

Mr Chau est le père de Knives, la petite amie de Scott au début de l’histoire. Dans la BD, il veut la peau de Scott, n’appréciant guère que sa fille sorte avec un blanc. Il apparait aléatoirement sur la carte inter-niveaux, donc surveillez celle-ci dans vos déplacements histoire de ne pas le rater.

Lorsque vous le rencontrez, un affrontement se lance, et autant vous dire que si vous n’avez pas déjà un minimum de progression de vos stats, vous allez en baver, car il est extrêmement rapide. Si vous perdez, il faudra attendre votre prochaine rencontre pour tenter à nouveau votre chance.

Lorsque vous en venez à bout, il ne devient pas un personnage jouable, mais un personnage de soutien. Ainsi, quand vous utiliserez vos points de Volonté pour votre attaque, c’est lui qui interviendra à la place de sa fille (on en reparle de suite) et viendra pourfendre les ennemis de son sabre. Bien ravageur.

Knives

Knives est une jeune lycéenne de 7 ans plus jeune que Scott, avec qui elle sort dans les premiers temps de l’histoire. Jeune fille guillerette, elle devient nettement plus sombre une fois que Scott la trompe en ayant “oublié” de rompre avec elle auparavant.

Dans Scott Pilgrim, le jeu de 2010, elle fait office de soutien, et intervient en un clin d’œil pour frapper l’ennemi avant de disparaître à nouveau aussi rapidement qu’elle était venue. Mais dans Complete Edition, même si elle remplit ce même rôle avant que vous n’ayez vaincu son père, elle est également un personnage jouable caché. Notez, elle était le second DLC du jeu d’origine.

Mais à présent, il faut la débloquer, et ce de manière plutôt particulière. De fait, elle est liée au compte Ubisoft, UPlay. Pour les joueurs PC, pas de problème ; le jeu n’étant disponible que via votre compte Ubisoft sur cette plateforme, Knives sera directement intégrée à la sélection quand vous achèterez le jeu. Mais sur console, il vous faudra rejoindre le Menu Principal, où vous trouverez une option de connexion au UPlay.

Si vous possédez un compte, connectez-vous. Dans le cas contraire, il vous sera demandé d’en créer un. Dans tous les cas, vous accéderez au Store. Une fois là, quittez-le tout simplement, revenez au jeu, et Knives sera désormais débloquée. Spécial, comme méthode.

Une fois entrainée comme il se doit, Knives est un personnage plutôt axé sur la vitesse et les attaques à courte portée. Elle dispose également de couteaux explosifs et d’une attaque tournoyante. Ainsi que d’un spécial qui invoque sa mère, laquelle insultera copieusement les ennemis en chinois, les faisant fuir le combat. Nice !

Nega Scott

Dans la BD (et le film), Nega Scott est un antagoniste coriace, alter ego maléfique et représentation physique de toutes les erreurs passées de Scott, de ses actes égoïstes et de ses failles. Il n’apparait que rarement, quel que soit le media, mais n’en demeure pas moins un chouchou des fans de la licence.

Dans Scott Pilgrim version vidéoludique, il est le boss du niveau 6. La manière de le débloquer comme personnage jouable n’est pas bien compliquée, mais elle va vous prendre du temps : il vous faudra finir le jeu avec les 4 personnages principaux du roster (Scott, Ramona, Kim et Stephen), et ce peu importe le niveau de difficulté choisi. Notez que finir le jeu avec Knives et Wallace n’entre pas en ligne de compte.

Globalement, Nega Scott je manie à peu près de la même manière que Scott, mais dispose d’Attaques Techniques supplémentaires, de nouveaux coups, d’une plus grande vélocité, et d’une plus grande brutalité quant aux dommages causés. De plus, lorsqu’il invoque Knives comme le font les autres, vous avez droit à une version démoniaque de celle-ci.

Voilà les amis, nous avons fait le tour des personnages déblocables dans cet excellent beat’em up. Et si vous vous sentez frustré en débutant sur ce titre un peu particulier, ne baissez pas les bras. Plus vous avancerez, plus vos stats progresseront, plus vous vous sentirez puissant, rapide, résistant, et plus vous l’adorerez. Bonne baston à tous !