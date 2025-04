Schedule I – Le phénomène qui rend accro les joueurs

Si vous êtes habitués des lives sur Twitch, vous n’avez pas pu passer à côté de ce phénomène inattendu : Schedule I, le simulateur de trafic de drogue avec ses graphismes cartoon, est partout ces dernières semaines. Plus surprenant encore, ce jeu indépendant est numéro 1 des ventes sur Steam, dépassant même les grosses productions du moment comme Monster Hunter Wilds ou Assassin’s Creed Shadows !

Pour ceux qui serait passé à côté de Schedule I, le titre vous place dans la peau d’un baron de la drogue en devenir, avec tout ce que cela implique : gestion de votre laboratoire, optimisation des plantations, recherche de nouvelles formules, blanchiment d’argent, recrutement de sous-fifres et confrontations avec les forces de l’ordre. On commence petit, en dealer de quartier, avant de bâtir progressivement un véritable empire criminel. Comme dans n’importe quel jeu de gestion, il faut perfectionner sa chaîne de production et bien utiliser son temps et ses ressources, sauf qu’ici, les produits sont illicites.

L’une des raison du succès fulgurant de Schedule I tient sans doute à son mode coop et de son aspect « bac à sable » en monde ouvert. Sur Twitch, les streamers s’en donnent à cœur joie et donnent énormément de visibilité à ce jeu apparemment sorti de nulle part. Le créateur du jeu, TVGS aka Tyler, est lui-même étonné de cet enthousiasme et déclare travailler encore à l’amélioration de son projet, toujours en accès anticipé. Une mise à jour vient d’ailleurs de sortir, ajoutant de nouveaux objets à mettre dans sa base et l’accès à un prêteur sur gages.

Reste maintenant à voir si Schedule I va réussir à s’installer dans la durée ou s’il s’agit simplement d’un effet de mode éphémère. Ce ne serait pas le premier jeu à cartonner quelques semaines pour son côté « memesque » avant de retomber dans l’oubli. Mais force est de saluer l’exploit de ce jeu indépendant qui dépasse même les plus gros AAA en termes de ventes. Entre Schedule I et, dans un tout autre registre, Blue Prince qui vient de sortir et semble déjà très apprécié, on peut constater qu’il existe bien un public pour les concepts qui sortent des sentiers battus.