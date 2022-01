Samurai Bringer – Des gros pixels et une tranche de classicisme

Entre nous, cette mode qui a acté le retour du pixel arts et du voxel sur nos supports modernes, c’est pas un peu cocasse ? Non, on ne s’en plaint pas mais disons que nous trouvons amusant d’observer qu’après toutes ces années d’efforts pour faire des jeux AAA Hyper-HD Super Turbo 16K, pour repousser les limites techniques de nos machines, les studios profitent de la puissance des machines modernes pour revenir à des approches esthétiques plus sommaires, plus simples. C’en est presque ironique.

Une fois encore, on se moque mais ça ne nous déplaît pas et nous ne sommes pas les seuls à apprécier les gros pixels. Il suffit d’observer l’évolution du marché du rétro ou l’intérêt que portent certains à faire grimper les prix de manières plus ou moins honnêtes (comme la fois où un Super Mario Bros. s’est vendu pour deux millions de dollars) pour s’en convaincre. Enfin, si vous êtes sensibles aux charmes des gros carrés et cubes, Samurai Bringer pourrait bien vous intéresser.

Samurai Bringer est un jeu d’action roguelite indépendant développé par Alphawing et édité par Playism. Ce titre, et vous aurez probablement déjà tiré ces conclusions, aura fait le choix des gros cubes pour dépeindre un des mythes fondateurs de l’archipel : le combat de Susanoo contre le Yamata-no-Orochi. Alors oui, pas bien original mais on se console en se disant qu’il s’agit en fait d’une relecture de ce conte donnant la vedette à un Susanoo privé de ses pouvoirs et devant se refaire en éliminant monstres, Yo-kai mais également samouraïs célèbres comme Oda Nobunaga ou Date Masamuna.

Bon, c’est loin d’être aussi nerveux qu’un Hades, l’histoire est connue, le look est déjà-vu mais nous apprécions assez franchement le fait d’associer le Voxel avec l’éclairage et les techniques de shading moderne qui filent de la superbe au projet d’Alphawing ? Vous ne trouvez pas ? Aiguisez vos yeux sur ce trailer et si jamais le titre vous plaît, vous pourrez toujours couper dans vos économies quand Samurai Bringer sortira sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation au printemps. Notez que le jeu n’a pas été confirmé pour l’occident pour l’heure mais que la version japonaise pourra être découverte en anglais.