Sam & Max Save the World Remastered annonce la couleur en vidéo

Steve Purcell, si ce nom ne vous dit rien, laissez-nous vous éclairer. Il s’agit là d’un dessinateur et scénariste ayant fait ses premières armes chez Lucas Arts sur des jeux comme Monkey Island et Indiana Jones and The Last Crusade. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il est surtout connu pour ses comics Sam & Max, deux personnages qui auront nombre et nombre de caméos dans les jeux Lucas Arts du début des années 90 avant d’avoir le droit à leur propre titre en 1993 avec Sam and Max Hit the Road toujours pour Lucas Arts.

Alors Sam & Max qu’est-ce que c’est ? Il s’agit simplement d’un chien (Sam) et d’un lapin (Max) tous deux policiers pour Freelance dans un New York et une Amérique parodiée, très cartoon et enfantine. Les enquêtes que mènent les deux compères sont souvent loufoques et entrainent nombre de situations burlesques. Deux personnages hauts en couleur qui ont marqué le jeu d’aventure sur PC (aussi la BD), comme beaucoup d’autres jeux Lucas Arts de l’époque et qui font aujourd’hui partie intégrante de la pop culture américaine.

Alors lorsque l’on nous annonce un remaster d’une de leurs aventures, on ne peut que lâcher un bon gros sourire de joie et de satisfaction. L’âge d’or du jeu d’aventure dit point and click étant passé, les anciens comme nous sont parfois un brin nostalgique de cette époque, alors pouvoir y replonger tête la première sans bouée de sauvetage est un délice que nous ne nous refuserons pas. Bon, il y a toujours la crainte que le remaster soit bâclé, mais franchement on en doute.

Sam & Max Save the World Remastered sortira donc le 2 décembre prochain sur PC (via Steam et GOG) et Nintendo Switch. Il reprendra forcément toute la trame scénaristique et les événements du jeu original développé à l’époque par Telltale, tout en apportant quelques améliorations et nouveautés au matériel de base.

Compatibilité manette, cinq nouvelles tracks, graphismes améliorés et prise en charge des écrans ultras larges. Aussi, les personnes possédant déjà le jeu de base, pourra acquérir cette nouvelle version pour seulement 9,99€ contre 19,99€ pour les autres. Forcément cela ne concerne que les joueurs PC. Voici donc le premier trailer de gameplay pour ce Sam & Max Save the World Remastered.

Enfin, nous ne savons pas si le jeu sortira sur d’autres supports par la suite, mais il serait prévu par les développeurs Skunkape Games de sortir par la suite des versions remastérisées des deux autres saisons made in Telltale, cette restauration étant celle de la première de 2007. En tout cas, on a hâte de tâter la bête, surtout qu’en plus mister Purcell a appuyé le projet en personne.